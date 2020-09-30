«В городах многие не знают, как зовут соседей, но лето-2020 нас изменило» 30.09.2020, 18:15

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сейчас дружат минские дворы.

Последние события в Беларуси настолько сплотили людей, что многие стали буквально дружить домами и сообща решать проблемы двора и города. Сайт kp.by узнали, как это происходит.

- Помню, что в Минске мы не закрывали двери квартир на ключ вплоть до 1970-х. Знали: у нас есть соседи - а это настоящие друзья. Для них двери всегда были открыты, они первыми бросались на помощь, если что, - вспоминает Нина Афанасьевна из спального района Минска, детство которой прошло в районе парка Челюскинцев. - Посиделки во дворе и маевки для нас были обычным делом. Иногда на выходных мама с папой брали нас с сестрой, корзинку с угощениями - и шли во двор. Потом кто-то обязательно доставал патефон или магнитофон - и начинался дворовый праздник с танцами и песнями. Мы всегда знали, что у тети Фиры из соседнего двора на случай гостей есть длиннющая лавка, а у Матвея Григорьевича - «свадебный стол»… Это потом так получилось, что соседское дружелюбие в больших городах куда-то исчезло, а люди закрылись на замки.

- Да, в Минске многие не знают, как зовут соседей по лестничной клетке, но мне кажется, лето 2020 года нас изменило, - считает Светлана. Она - жительница «Площади перемен» - дворика на улице Червякова в Минске, название которого недавно появилось даже на «Яндекс.Картах».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Об этом дворике заговорили летом 2020 года, когда на небольшой будке здесь нарисовали уже легендарный сегодня мурал «Диджеи Свободы». На протяжении нескольких недель под охраной «людей в черном» мурал замазывали краской, а жители двора его снова восстанавливали. «Диджеи Свободы» - это уже бывшие сотрудники столичного Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые в августе этого года включили на провластном митинге песню Цоя «Перемен», а их за это арестовали.

фото: Владимир Зоркий / Коммерсантъ

В небольшой дворик на Червякова приезжали актеры Купаловского театра со спектаклями, а известные музыканты - с концертами. Жители «Площади перемен» устраивают дворовые фестивали с танцами и угощениями, а если нужно подремонтировать двор - собираются на субботники. Так минский дворик стал символом новой эпохи добрососедства.

Даже в немолодых районах Минска на примере «Площади перемен» соседи снова знакомятся друг с другом, создают дворовые чаты и, как несколько десятилетий назад, все вместе снова выходят во двор. Попеть песни, покрасить лавочки, организовать сладкий стол для детей, устроить футбольный турнир между дворами, очистить местный парк…

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Стали организовывать ярмарки, а по выходным сами моем подъезд»

- Получается, наш двор всей стране показал, как даже в непростое время можно и нужно объединяться, - говорит Светлана. – Но мы сплотились еще раньше, когда пару лет назад стали въезжать в свои новые квартиры и создали общий чат. Здесь собрались люди, которые много ездили и знают, что для соседних стран добрососедство - это привычное дело. Вот и мы - стали помогать друг другу. Если бросали клич в чате - тебе тут же помогали и с дрелью, и со стремянкой. А события августа, история с муралом и с ленточками в нашем дворе (жители двора украсили ограждение детской площадки бело-красно-белыми, которые срезают неизвестные люди, а жители домов их снова вешают. - Ред.) окончательно нас сплотили.

Я горжусь своим домом и двором. Недавно ко мне приезжала знакомая, была поражена: «Пока дошла до вас, со мной все встречные в доме поздоровались!» А ведь еще наши бабушки жили иначе… Даже мы - дети начала 90-х - в те сложные времена были детьми улицы и одного общего двора. Но сегодня в новостях читаем, как люди запирают на ключ детские площадки, чтобы мамы из соседних домов не приходили на них с детьми, потому что их дом не из этого товарищества. В нашем же доме я на каждом этаже знаю своих соседей, к которым можно зайти на чай и которых я всегда готова пригласить к себе… А еще у нас очень много детей. Мы стали организовывать ярмарки и детские праздники. Знаете, все, что происходит с нами сейчас, - это не революция, а настоящая эволюция.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я теперь тоже знаю многих своих соседей. И сегодня, когда что-то пеку для нашей дворовой ярмарки, ловлю себя на мысли, что даже чувствую себя другой - открытой, готовой поддержать соседей, более свободной, что ли… - рассказывает Ольга, еще одна жительница «Площади перемен». - Мы сейчас с соседями, случайно встретившись во дворе, можем общаться, как друзья, обсуждать совместные дела. Например, по выходным вместе моем подъезды. Кажется, мы настолько сплотились, что теперь можем решить любую общую проблему.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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