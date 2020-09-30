Ярослав Качиньский вернулся в правительство Польши впервые с 2007 года 30.09.2020, 18:21

Ярослав Качиньский

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил 14 членов своего нового правительства.

Вице-премьером в нем стал Ярослав Качиньский — родной брат бывшего президента страны Леха Качиньского, сообщает издание Rzeczpospolita.

В новом кабинете политик будет возглавлять комитет по вопросам государственной безопасности.

Моравецкий заявил, что приглашение Качиньского должно содействовать укреплению правительства. Перед новым кабинетом поставлена задача не только вывести Польшу из кризиса, связанного с пандемией, но и повысить благосостояние граждан.

На ключевых позициях в кабинете министров остались политики, которые были в нем и до реорганизации. Министром обороны останется Мариуш Блащак, а МВД будет возглавлять Мариуш Каминьский.

Реорганизация правительства стала результатом переговоров между парламентариями после разногласий, возникших на фоне обсуждения закона о защите животных.

Качиньский, который является руководителем партии «Право и справедливость», возглавлял правительство страны в 2006–2007 годах (президентом тогда был его погибший в 2010 году брат Лех Качиньский).

По итогам последних выборов в сейм, которые состоялись в октябре 2019 года, партия «Право и справедливость» вместе с союзниками контролирует 235 (из 460) мест в польском парламенте. Эту же партию представляют Моравецкий и президент страны Анджей Дуда.

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