Елена Левченко дарит белорусскому спорту шанс 8 Олег Горунович

30.09.2020, 18:28

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Фото: fiba.com

Пришло время показать пример своим детям.

Невероятной Елене Левченко дали 15 суток. Дали, конечно же, по закону. Просто у нас такие законы, что если вдруг запретят дышать, то никто не удивится. И суды со спокойной душой и чистой совестью будут карать нарушителей, позволивших себе глоток воздуха. Белорусам не полагается бастовать, протестовать, голосовать. Не полагается иметь своего мнения.

Дышать можно, но это пока.

В среду возле изолятора на Окрестина собралось несколько десятков человек. Можете не сомневаться, у каждого из них есть совесть. Это видно даже по глазам: экс-вратарь футбольной сборной Василий Хомутовский, легкоатлет Андрей Кравченко, комментаторы Влад Татур и Арташес Антонян, бывшая теннисистка Ольга Барабанщикова и красавица (действующая) Ольга Хижинкова. Почти все они уже поставили что-то на кон, на новую Беларусь.

Поставили, пока молчат другие.

Хомутовский лишился работы в брестском «Динамо» (впрочем, клуб выстрелил себе в ногу), Хижинкову убрали из Национальной школы красоты. Комментаторы по доброй воле свалили из «Белтелерадиокомпании». Кравченко попрощался с шансом поехать на Олимпиаду в Токио, хотя уже полностью здоров. Вместо него в многоборье некому выступать, но вряд ли это сильно волнует минспортовских чинуш. Знание гимна и верность идеологии сейчас важнее. Никто из названных выше себя не жалеет, хотя каждый из них уже что-то отдал за идею свободы.

Путь Левченко к свободе лежит через несвободу.

Эти люди пришли под стены изолятора, несмотря на то, что увидеть саму спортсменку не было ни шанса. Суд хоть и открытый, но проводился так, чтобы лишние на него не попали. Время сдвинули на полчаса пораньше, так что успеть на слушание удалось немногим. Одна из лучших центровых последнего десятилетия в европейском баскетболе также не явилась в суд Ленинского района Минска – процесс против нее судья Марина Запасник вела по интернет-связи. И постановила вырвать из жизни спортсменки 15 дней.

Родина умеет благодарить.

Душа у многих кипит. Корреспондентам негосударственных каналов (государственных на Окрестина, конечно же, не было) даже не приходится просить. Почему вы сюда пришли? Этот вопрос задается без приветствия – и микрофон впитывает поток интеллигентного негодования: не могу сидеть дома, не могу молчать.

Белорусы не могут смириться.

Власть – уже неуместно называть ее белорусской – ведет себя жестоко и бесчеловечно. Зато она дает спорту (пока мы называем его белорусским) еще один шанс показать, чего он стоит на самом деле. Сейчас мы все сдаем тест даже не на стойкость и не на храбрость. Мы сдаем тест на человечность.

Кто его пройдет?

Мы все знаем, что Левченко была потрясающей спортсменкой. Мы все знаем, что она достойный человек. Набор этих качеств никак не вяжется ни с арестом, ни с сутками. Что для Елены можно сделать? Хотя нет, не для Елены, а для себя. Не выйдя на матч, гандбольный «Витязь» показал достойный пример (хотя наверняка есть и другие варианты). В игровых видах спорта мы видим геройства маленьких и молчание гигантов. Пришло время стоять один за одного, не думать о деньгах, но подавать пример другим.

Иначе грош вашим победам цена.

Так уж совпало, что в день ареста Левченко федерация футбола опубликовала списки тех, кто вызван в сборную на ближайшие матчи. В перечне игр – очень важная, против Грузии в плей-офф чемпионата Европы. Если просто, то нашей националке осталась всего пара шагов до финальной стадии Евро. Кто из болельщиков живет предвкушением? Кто испытывает хоть какой-то интерес?

У большинства из нас нутро болит о другом.

Точно знаю, что футболисты куда больше думают и понимают о ситуации в стране, чем говорят. В том числе те, кто вызван в сборную сейчас. Вам точно есть дело до Грузии? В национальной команде много хороших ребят, но пришло время быть не только хорошим парнем, но и гражданином.

Время показать пример своим детям. Время показать пример хоккею.

Хотя давайте верить и в хоккей – там тоже много Белорусов.

Олег Горунович, главный редактор «Трибуны»

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