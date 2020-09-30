Диетологи назвали блюда, которые помогают в борьбе с коронавирусом 1 30.09.2020, 18:38

11,536

Они могут повысить иммунитет.

Ученые выяснили, что продукты, богатые витамином D, значительно снижают смертность от коронавируса и помогают справиться с вирусными заболеваниями. Дело в том, что этот витамин повышает иммунитет и борется с инфекциями, пишет lenta.ua.

Диетологи назвали блюда, богатые витамином D, которые нужно добавить в свой рацион в период пандемии.

Большое количество витамина D содержится в рыбьем жире, поэтому диетологи рекомендуют почаще готовить рыбные блюда.

Скумбрия, лосось, тунец, сельдь – все эти виды рыб полезны. Диетологи советуют съедать три порции рыбы в неделю.

Также витамин D есть в молочных продуктах. По мнению диетологов, ежедневно нужно съедать одно яйцо и выпивать один стакан молока. Кроме того, витамин D содержится в апельсинах, шампиньонах и икре.

Не стоит забывать, что одно питание не поможет избежать заражения. Чтобы обезопасить себя, нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».