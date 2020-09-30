Диетологи назвали блюда, которые помогают в борьбе с коронавирусом

Диетологи назвали блюда, которые помогают в борьбе с коронавирусом1
- 30.09.2020, 18:38
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Они могут повысить иммунитет.
Ученые выяснили, что продукты, богатые витамином D, значительно снижают смертность от коронавируса и помогают справиться с вирусными заболеваниями. Дело в том, что этот витамин повышает иммунитет и борется с инфекциями, пишет lenta.ua.
Диетологи назвали блюда, богатые витамином D, которые нужно добавить в свой рацион в период пандемии.
Большое количество витамина D содержится в рыбьем жире, поэтому диетологи рекомендуют почаще готовить рыбные блюда.
Скумбрия, лосось, тунец, сельдь – все эти виды рыб полезны. Диетологи советуют съедать три порции рыбы в неделю.
Также витамин D есть в молочных продуктах. По мнению диетологов, ежедневно нужно съедать одно яйцо и выпивать один стакан молока. Кроме того, витамин D содержится в апельсинах, шампиньонах и икре.
Не стоит забывать, что одно питание не поможет избежать заражения. Чтобы обезопасить себя, нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию.