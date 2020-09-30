Какой будет погода в первые дни октября 30.09.2020, 19:16

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Прогноз погоды по Беларуси на 1-3 октября.

1 октября территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по югу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода, пишет сайт pogoda.by.

По югу страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, местами +5..+7°С; днем +15..+20°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

2-3 октября скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с территории Украины.

2 октября ожидается облачно с прояснениями. Ночью по югу, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +13..+19°С.

3 октября ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +13..+20°С.

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