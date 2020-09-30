Facebook cинхронизировал чаты Instagram и Messenger 30.09.2020, 19:41

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Теперь можно вести все переписки в одном приложении, не скачивая второе.

Facebook объединил «директ» Instagram с Messenger, сообщается в блоге компании. Кроме того, в Instagram появились селфи-стикеры, совместный просмотр IGTV, исчезающие диалоги и ответы на конкретные сообщения, передает РБК.

Также разработчики добавили в Instagram функции, похожие на функции Messenger. Например, ответ на конкретное сообщение в чате, анимированные реакции, настройку приватности и выбор конкретных пользователей, которые могут отправлять вам сообщения.

Появилась возможность жаловаться на всю переписку, а не на одно неуместное сообщение, и «мьютить» хэйтеров еще и в Facebook.

Когда обновления заработают на территории Беларуси, неизвестно, но Facebook планирует сделать их доступными во всем мире.

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