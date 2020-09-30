Акт о демократии в Беларуси: США готовят санкции в отношении семьи Лукашенко 6 30.09.2020, 20:02

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США не признают результаты выборов и не признают Лукашенко легитимным.

Группа конгрессменов внесла в Палату представителей США законопроект об изменениях в «Акт о демократии в Беларуси 2004 года». Акт 2004 года предусматривал введение санкций против белорусского режима и направление помощи НГО и независимым СМИ, выступающим в защиту демократии и прав человека. Законопроект «Акт о Демократии, Правах человека и суверенитете Беларуси» подготовлен республиканцем Крисом Смитом и группой конгрессменов. 1 октября пройдет первое рассмотрение законопроекта в Комитете Палаты представителей по международным отношениям.

Текст законопроекта опубликован на сайте Конгресса.

В случае принятия, в течение 120 дней госсекретарь и глава национальной разведки США должны предоставить доклад об угрозе суверенитету и независимости Беларуси со стороны России. Еще один доклад – об имуществе Александра Лукашенко – должен быть подготовлен министром финансов США, госсекретарем и главой разведки в течение 90 дней. В нем должна содержаться информация о банковских счетах, инвестициях и других бизнес-интересах Лукашенко и членов его семьи.

В законопроекте говорится, что белорусские власти во главе с Александром Лукашенко продолжают нарушать права человека и основные принципы демократии, в том числе путем фальсификации парламентских и президентских выборов, преследовать и арестовывать политических активистов и мирных протестующих, притеснять независимые СМИ и журналистов, ограничивать доступ к интернету, продолжают кампанию репрессий против НГО, профсоюзов и предпринимателей.

Авторы законопроекта отмечают, что белорусские власти «проводят политику, подрывающую суверенитет и независимость страны, подчиняя политические, экономические, культурные и социальные интересы Беларуси интересам России».

Конгрессмены заявляют, что прошедшие в августе выборы были сфальсифицированы и не отвечали международным стандартам, а после выборов власти жестоко подавили самые массовые в истории страны мирные протесты и пытаются остановить деятельность Координационного совета. Также власти ограничивают свободу слова, блокируя интернет, лишая журналистов аккредитации, запугивая и задерживая журналистов.

«Против воли большинства белорусского народа президент России Владимир Путин поддержал режим Александра Лукашенко, в том числе предложив ему помощь в сфере безопасности, предоставив существенную финансовую поддержку и отправив российских пропагандистов, чтобы помочь распространению провластной пропаганды на белорусском государственном телевидении», – говорится в законопроекте.

Авторы законопроекта считают, что США должны осудить августовские выборы, а также преследование оппозиционных кандидатов, членов Координационного совета, мирных протестующих, бастующих рабочих, независимых наблюдателей, независимых журналистов и блогеров. США призывают освободить всех политзаключенных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, поддерживать белорусский народ, не признавать инкорпорацию Беларуси в союзное государство с Россией, «так как так называемое Союзное государство будет одновременно и попыткой поглотить Беларуси и шагом к восстановлению тоталитарного Советского Союза».

США не признают результаты выборов 9 августа 2020 года и отказываются признавать Александра Лукашенко легитимно избранным руководителем Беларуси, говорится в законопроекте.

США поддерживают ОБСЕ в качестве посредника в национальном диалоге, признают Координационный совет легитимным институтом для участия в диалоге по мирной передаче власти, выступают за расширенное дипломатическое присутствие в Беларуси.

Законопроект предлагает:

поддерживать деятельность, направленную на борьбу с интернет-цензурой и технологиями для слежки;

поддерживать деятельность женщин, выступающих за свободу и права человека;

поддерживать развитие образования на белорусском языке;

поддерживать развитие частного сектора, особенно в сфере IT, в том числе через развитие организаций по поддержке бизнеса, организацию обучения для предпринимателей, расширение доступа к финансированию для малых и средний предприятий;

поддерживать политических беженцев из Беларуси в европейских странах;

поддерживать сбор свидетельств и расследование нарушений прав человека в Беларуси;

поддерживать систему здравоохранения в период пандемии, в том числе заполняя информационный вакуум;

увеличить финансирование «Радио свободная Европа/Радио Свобода»;

поддерживать независимые СМИ, особенно использующие белорусский язык;

предоставить журналистам в Беларуси технологии по обходу цензуры;

В течение 120 дней со дня принятия закона глава Агентства США по глобальным медиа и госсекретарь должны представить подробную стратегию, в которой будут отражены:

расширение новостного радио-, теле- и интернетвещания в Беларуси, особенно на белорусском языке;

поддержка развития и использования технологий по обходу цензуры;

борьба с попытками белорусских властей блокировать доступ в интернет;

отслеживание сотрудничества белорусских властей с любыми иностранными правительствами или организациями для введения цензуры и слежки в интернете, анализ такого сотрудничества, если оно было, за последние 10 лет; отслеживание покупок подобных технологий властями;

защита журналистов, подвергшихся преследованию, в том числе лишению аккредитации;

предоставление гражданскому обществу Беларуси услуг по отражению кибератак;

предоставление ресурсов, образовательных материалов по цифровой грамотности, обходу интернет-цензуры, цифровой безопасности, расследовательской и аналитической журналистике для независимых журналистов, обучение по этим направлениям;

повышение навыков противостояния дезинформации для представителей гражданского общества и СМИ;

Законопроект также предлагает расширить санкции (запрет въезда в США) на:

граждан России, которые имеют отношение к подавлению послевыборных протестов;

членов ЦИК и лиц, которые помогали ЦИК фальсифицировать результаты выборов;

членов КГБ, МВД, ОМОН, имеющих отношение к преследованию оппозиционеров, журналистов, мирных протестующих;

сотрудников Минформа, ответственных за преследование независимых СМИ, в том числе лишению аккредитации и блокировке интернета;

чиновников Союзного государства независимо от гражданства;

граждан России, участвовавших в преследовании СМИ и нарушениях прав человека, в том числе российских пропагандистов, заменивших белорусов в госСМИ.

Законопроект должен получить одобрение трех комитетов Палаты представителей (по международным отношениям, по финансовым услугам и юридического), полного состава Палата представителей, Сената и президента США.

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