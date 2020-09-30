Герасименя о маршах в Минске: Находясь среди народа чувствовала себя как на Олимпиаде 30.09.2020, 20:12

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Александра Герасименя

Белорусская пловчиха поделилась эмоциями от маршей.

Белорусская пловчиха Александра Герасименя поделилась эмоциями от маршей, передает «Трибуна».

О подписи петиции против насилия и за отставку Лукашенко

- Понимала, что просто так с рук мне это не сойдет. Как видим, все так и случилось. Худшие ожидания, к сожалению, оправдались.

О субботних и воскресных маршах

- После всех событий, которые происходили, после всей этой черноты люди выходят на марши. Их бьют, а они все равно выходят мирно. Мне это так ложилось на душу. Когда впервые присоединилась к маршу, почувствовала энергетику людей. Почувствовала взаимоподдержку. Не видела ни грамма агрессии. Находясь среди народа чувствовала себя не хуже, чем на Олимпиаде.

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