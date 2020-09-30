«Немецкая волна»: В Беларуси возмущены арестом баскетболистки Елены Левченко 30.09.2020, 21:01

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фото: pressball.by

Белорусские спортсмены рассчитывают на реакцию американских коллег.

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко осуждена на 15 суток ареста за участие в акции протеста в Минске. Коллеги-спортсмены возмущены приговором Левченко и некоторые даже в знак протеста отказывают принимать участие в соревнованиях, пишет «Немецкая волна».

"Это максимальное возможное наказание за это нарушение. Судья обосновала его тем, что ранее Левченко привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. После оглашения приговора в зале кричали "Позор!", - адвоката Михаила Кирилюка переполняют при оценке приговора его подзащитной Елены Левченко.

Елену Левченко задержали в аэропорту

Елену Левченко задержали утром в среду, 30 сентября, в минском аэропорту перед вылетом на плановую реабилитацию. Через несколько часов состоялся суд, проходивший по видеосвязи - сама спортсменка в это время находилась в Центре изоляции правонарушений (ЦИП) на улице Окрестина.

В ближайшее время ее адвокат собирается обжаловать решение суда. По мнению Кирилюка, в ходе административного процесса имели место ряд нарушений. Пока же Левченко остается в ЦИП.

"На Окрестина человеку с ее ростом просто трудно разместиться. Там даже нет подходящей кровати. Но Елена не теряет присутствия духа, рассказывала, что в соседних камера пели "Купалинку". Это, по ее словам, вдохновляет, она гордится белорусским народом", - сообщил Михаил Кирилюк.

Гандбольный клуб в знак протеста отказался выходить на матч

Когда стало известно, что Левченко привезли в ЦИП, на Окрестина собралось около 100 человек, почти 30 из них присутствовали на суде. Белорусский кикбоксер Иван Ганин во время тренировки узнал о задержании баскетболистки: "Это был шок. Обидно, что Лену сняли с самолета, не дали съездить на реабилитацию перед новым сезоном. Но она сильная, думаю, что после этой ситуации станет еще сильнее. Мы все, кто пришел на Окрестина и в суд, хотим выразить Лене свою поддержку".

В числе пришедших был и главный тренер минского гандбольного клуба "Витязь-Леон" Константин Яковлев. "Очевидно, что все дела, которые сейчас будут открыты против спортсменов, готовились заранее. Мы возмущены и готовим обращение к международному спортивному сообществу", - заявил Яковлев.

По его словам, белорусские спортсмены хотят призвать коллег бойкотировать все соревнования, которые будут проводиться в Беларуси. "Я как тренер гандбольного клуба "Витязь-Леон" могу сказать, что, скорее всего, ближайшей игры не будет, ведь в любой момент и меня могут задержать. Хотя страха нет: если ты сегодня в Беларуси за убеждения побывал в тюрьме, значит, ты честный человек".

Как позже выяснилось, "Витязь-Леон" отказался проводить домашнюю игру с клубом "Машэка" и направил в федерацию гандбола официальное письмо с объяснением. В нем сказано, что гандболисты, не выйдя на площадку, таким способом выражают свой протест против ареста Елены Левченко, который считают незаконным.

Спортсмены солидарны с белорусским народом

"Елена всегда была символом белорусского баскетбола. И сегодня ее поддерживает международное спортивное сообщество. Я - член Международной федерации баскетбола, там знают о ситуации", - указывает Егор Мещеряков, в прошлом баскетболист сборной Беларуси, ныне зампред Белорусской федерации баскетбола.

Белорусские спортсмены, добавляет он, также рассчитывают на реакцию американских коллег, ведь Елена Левченко, единственная из белорусок, играла в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Мещеряков в интервью также высказался в целом о сложившейся в Беларуси после президентских выборов ситуации.

Он уверен, что белорусское общество консолидировалось за последние два месяца, люди не будут прежними: "Думаю, все были удивлены тем, что происходило после выборов. Спортсмены солидарны с белорусским народом. Я просто принял факт, что рано или поздно можно попасть на 5, 10, 15 или 20 суток ареста. Каждый из нас сделал выбор, мы будем бороться до конца".

"В стране сейчас правовой дефолт"

С Егором Мещеряковым солидарен его младший брат Никита, который сейчас играет за один из российских баскетбольных клубов, но внимательно следит за тем, что происходит на родине. "В стране сейчас правовой дефолт, людей судят безосновательно. Любому гражданину Беларуси сегодня что-то угрожает: или увольнение, или административный арест, или еще какое-то более жесткое наказание. 15 суток Елене - это глупость. Никаких оснований для такого наказания за мирный протест нет", - уверен Мещеряков-младший.

Он считает, что международное спортивное сообщество должно принять какие-то меры в связи с ситуацией в Беларуси: "Нельзя оставаться в стороне и наблюдать за тем, как на белорусских спортсменов оказывают давление и им угрожают".

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