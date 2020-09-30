Ученый нашел под портретом Мона Лизы скрытый набросок 30.09.2020, 21:26

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Открыта новая тайна «Джоконды».

Французский ученый Паскаль Котт заявил, что обнаружил под портретом Моны Лизы работы Леонардо да Винчи (также известным как "Джоконда") скрытый набросок, о котором ранее не было известно.

Используя аппаратуру собственного производства, Котт, как утверждается в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Cultural Heritage, нашел следы эскиза, который был сделан в технике спольверо (spolvero). Это значит, что Леонардо да Винчи перенес изображение на деревянную панель углем - через отверстия, проделанные в линиях эскиза, подобно трафарету.

Следы угля Котт обнаружил около руки и линии волос на голове Моны Лизы. Он также считает, что художник в процессе создания картины поменял позу своей героини, повернув ее голову непосредственно в сторону зрителя.

Кроме того, Котт заметил, что на скрытом наброске в волосах Джоконды есть шпилька, что вызывает новые вопросы о замысле художника. "У Моны Лизы не могло быть такой прически, - сказал ученый в интервью британской газете Express. - В это время в городе Флоренция такое было невозможно". Котт предполагает, что такие заколки могли изображать на портретах "реально не существующих женщин, например, богинь" - или же Девы Марии.

В описании исследования говорится, что, получив доступ к картине в 2004 году, ученый сделал цифровые снимки изображения мультиспектральной камерой собственного изобретения. Он утверждает, что применяемая им технология анализа отражения света позволяет увидеть дополнительные изображения между слоями краски.

В 2015 году Котт заявлял, что нашел под "Джокондой" второе изображение. Он предположил, что скрытая картина была портретом настоящей Моны Лизы, а всем известная картина - это изображение другой женщины.

Тогда его выводы специалисты подвергли сомнению, а Лувр отказался комментировать его заявление, сказав, что Котт не входит в исследовательскую группу музея. Как писал корреспондент Би-би-си Уилл Гомперц, художники очень часто по просьбе заказчика вносили изменения в уже законченные картины, поэтому присутствие на работе других изображений не вызывает удивления.

До этого Котт также утверждал, что у Джоконды изначально были брови и ресницы.

В новом исследовании Котта речь идет о первичном наброске, который был сделан перед тем, как на деревянной панели появилась краска.

Что известно о "Джоконде"

"Мона Лиза" - это, вероятно, самое знаменитое живописное произведение в истории искусства.

Предполагается, что Леонардо работал над ним в период с 1503 до 1517 год - в то время он жил во Флоренции и позже - во Франции. О том, кто именно изображен на картине, долгое время шли ожесточенные споры. Однако уже многие века считается, что это - Лиза Герардини, жена флорентийского торговцa.

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