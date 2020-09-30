Генсек ООН призвал предоставить вакцину от коронавируса в первую очередь медработникам и пожилым людям

Генсек ООН призвал предоставить вакцину от коронавируса в первую очередь медработникам и пожилым людям1
- 30.09.2020, 22:28
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Об этом Антониу Гутерриш заявил, выступая на мероприятии по распределению средств борьбы с пандемией.
30 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, когда выступал на собрании высокого уровня по справедливому распределению средств борьбы с пандемией коронавируса, заявил, что вакцину от COVID-19 государства должны предоставлять в первую очередь работникам медицинской и социальной сфер и людям преклонного возраста, сообщает ТАСС.
«На первом этапе главными получателями вакцины должны стать работники медицинской сферы и сотрудники социальных служб, пожилые люди, а также другие уязвимые группы по всему миру независимо от их достатка», - отметил он.
Инициированное Всемирной организацией здравоохранения в апреле международное сотрудничество по расширению доступа к средствам борьбы с COVID-19 «ACT-Accelerator» «открывает единственный надежный путь для максимально быстрого восстановления мировой экономики», - сказал Гутерриш. «Усилия по созданию вакцины на национальном уровне в ряде стран не разблокируют мировую экономику и не восстановят источники средств к существованию», - отметил генсек.