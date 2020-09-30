Егор Мещеряков: Мы живем в уникальное время, в которое нужно действовать 1 30.09.2020, 22:39

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Фото: Егор Мещеряков Facebook

Мы видим пробуждение и перерождение нации.

Заместитель председателя федерации баскетбола Беларуси Егор Мещеряков рассказал о том, почему оказался вовлечен в политическую жизнь страны, передает «Трибуна».

«Мое понимание ситуации в стране росло с каждым годом. В этом году скоро мне исполнится 44, поэтому я видел все этапы развития нашей страны, нашей государственности. И уже с середины 90-х понимал, что творится что-то неладное.

Прожив 17 лет за границей в шести разных странах, в 2013-м я вернулся на Родину, чтобы помочь развитию нашего баскетбола. Женский чувствовал себя очень даже неплохо, девчонки молодцы. Они флагман нашего спорта. Единственная игровая команда, которая дважды попадала на Олимпиаду под руководством Буяльского.

Для меня возвращение на родину было принципиальным шагом. Хотел помочь развитию нашего баскетбола. У меня с 2009-го и до нашего времени действует баскетбольный клуб Мещерякова – БКМ. Где ребята получили школу баскетбольную.

У меня часто спрашивают: «Почему ты не остался в Америке, в Италии, в Греции, в Турции? Там, где ты играл?» Потому что душа болит за Родину. Родина для меня не пустое слово. Мне хотелось, и до сих пор есть желание, поднимать наш спорт. Но в ситуации, в которой мы все оказались после 9-го августа, сейчас мысли не о спорте. Сейчас мысли об активной гражданской позиции.

Ту часть населения, которая думает, что его это не коснется, «мая хата с краю», как-нибудь обойдемся без активностей. Моя сейчас задача вразумить этих людей и объяснить, что обратного пути нет. У нас нация стала другой. Посмотрите на дворы. Люди объединяются, консолидируются. Мы видим пробуждение и перерождение нации. Мы живем в уникальное время, в которое нужно действовать, не спать. Стараться делать все, что можно, во благо страны», – сказал Мещеряков.

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