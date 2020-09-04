Минск - территория свободы 4.09.2020, 8:05

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Каждый день партизанский протест будет нарастать.

Беларусь - территория свободы. Снова и снова мы будем демонстрировать это своими акциями, действиями и поступками. Каждый день - до полной победы, пишет телеграм-канал «Баста!».

И каждый день партизанский протест будет нарастать. Набираем обороты, разрушаем стены, идем вперед.

Завтра действуем по уже отработанному плану - блокировка дорог с утра, забастовка и поддержка наших товарищей днем, карнавал свободы везде - вечером.

Ищем единомышленников, учимся организации протестов, самоорганизуемся и учимся. Быстро, уверенно и смело.

Спасибо всем, кто помогал сегодня. Отдельная благодарность тем, кто защищал наших товарищей, которых пытались похитить бандиты во время акций.

Двигаемся дальше, не даем передышки таракану, показываем, кто настоящие хозяева страны.

No pasaran!

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