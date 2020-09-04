«Баста!»: План действий на 4 сентября 4.09.2020, 8:30

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Фото: kp.by

День начинается со штормового предупреждения властям.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром, 4 сентября:

— Доброе утро, друзья! Сегодня - 27 день нашей Революции. Ведем наступление по всем фронтам и готовимся к массовому Маршу единства в выходные.

Начинаем сегодняшний день с объявления штормового предупреждения в виде 10-бальных пробок.

Удары молний планируются ближе к выездам с МКАД с 7.30 до 9.00 по утру, просьба автомобилистам замедлить движение до полной остановки для вашей же безопасности! Подробности читайте здесь. Как эффективно заблокировать движение на перекрестке - смотрите здесь.

Жители других городов, присоединяйтесь к утренней блокировке дорог. Пешеходы, необходимо и ваше участие. Оставайтесь на пешеходных переходах даже на красный сигнал светофора.

Не забываем о поддержке бастующих студентов и рабочих бастующих студентов и рабочих. Массово выходим из провластных профсоюзов и организаций. Договариваемся с коллегами о форме протеста - от полной остановки работы или учебы до саботажа и итальянского варианта. Создаем стачком, куда выбираем наиболее авторитетных представителей своего коллектива.

Студенты, больше солидарности. Узнали о том, что в каком-то вузе возникли проблемы - приезжайте поддержите. Узнали о судах над вашими товарищами - приезжайте, поддержите. Показываем свою силу каждый день!

Помощь студентам и школьникам - @zabastovka_edu.

Рабочие, продолжаем забастовку - самый эффективный инструмент давления на власть. Хватит финансировать таракана и гнуть спину за копейки. Сообщаем информацию в СМИ. Гласность - гарантия нашей безопасности.

Помощь бастующим рабочим - @zabastovka_bel

Вечер - партизанский протест по всем городам и районам. Устроить акцию очень легко. Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в чатах своих домов, микрорайонов, городов - выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Готовимся к Маршу единства в воскресенье. Начало - в 14.00 на центральных улицах и площадях. наших городов. Оповещаем всех, кого можем. Едем в Минск - главный удар по власти нужно наносить в столице. Кто не может - поднимайте свои населенные пункты.

Нужна помощь с ночлегом в Минске? Пишите на @basta_minsk

Для всех ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

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