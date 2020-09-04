«А то возьмет кто и арестует Лукашенко» 4.09.2020, 8:34

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Эксперт – о панических перестановках «таракана» в КГБ и Совбезе.

В четверг 3 сентября Лукашенко сделал заметные кадровые перестановки. Иван Тертель вместо Комитета госконтроля теперь будет руководить КГБ. Валерий Вакульчик, стоявший во главе Комитета госбезопасности 8 лет, назначен государственным секретарем Совета безопасности, заняв место Андрея Равкова.

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии udf.by отметил, что Комитет госконтроля в нынешней ситуации не имеет для Лукашенко большого значения.

«Сейчас такое время, когда Комитет госконтроля – десятая по важности структура. А в других ведомствах нужно было проводить ротацию. Поэтому Тертеля передвинули», – сказал Марголин.

Вторая важная причина перестановок заключается «в крайней подозрительности» Лукашенко, добавил он.

«Лукашенко мог думать, что в нынешней тяжелой ситуации у руководителей силовых ведомств могут возникнуть какие-то сомнения и колебания. Поэтому решил их перетасовать. Равков вроде бы ни чем себя не запятнал в глазах Лукашенко в отличие от бывшего председателя Гродненского облисполкома, но пришлось его снимать и ставить Вакульчика, которому руководитель страны неоднократно давал самые высокие оценки», – сказал Марголин.

Член политсовета ОГП отметил:

«У Лукашенко могла проскользнуть мысль: а вдруг у Вакульчика сложилась в КГБ структура доверенных лиц? В окружении новых людей руководители будут осторожны в своих действиях. А на старом месте кто его знает, что могло бы случиться: возьмет кто и арестует того же Лукашенко».

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