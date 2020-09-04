Рабочий МТЗ: Ковш разольют - и стоим всем цехом 2 4.09.2020, 8:42

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Как проходит «итальянская» забастовка на одном из главных предприятий Беларуси.

Телеграм-канал «Беларусь бастует» рассказал об итальянской забастовке на Минском тракторном заводе (МТЗ).

«Всю прошлую неделю мы в нашем литейном больше стояли чем работали, - пишет рабочий с МТЗ. - Ковш разольют - стоим, то выбивка, то металл не дают, то земли не хватает. И так три дня. Вместо 900 «опок» совсе мало набили, даже сменный план не выполнили.

На этой нелеле уже два дня простой. Сначала утром 1-го сентября не могли с предыдущей ночи запустить вагранку, стояли почти до половины дясятого. Прилетел начальник и закатил форменную истерику, а всем плевать, от его истерик зарплаты не растут и таракан не уходит.

В среду такая же история была - то нет металла, то земля сырая, то сухая, то выбивка.

И это будет продолжаться еще долго, настрой такой на работу у нас в цеху».

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