Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ? 11 4.09.2020, 9:04

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Любовь Лунева

Странные впечатления от официального выпуска новостей.

Ношусь-ношусь и за всеми событиями телевизор поздно ночью включпю автоматически. Вчера не с начала посмотрела выпуск новостей по СТВ и...

Ведущий в студии разговаривает с каким-то "специалистом", которого он называет известным (фамилию не могу вспомнить, т.к. ни о чём не говорит) и тот убеждает зрителей, что в Беларуси, когда войдёт в обиход российский рубль, то это станет гарантией её политической и экономической независимости.

Не успела прийти в себя, как следующий сюжет уже на фоне улицы, точнее автомобиля канала "Раши тудой" и их журналист (наверно, тоже "известный") рассказывает, что сам видел, как журналисты на уличных акциях говорят: "Давайте, быстрее бегите туда! Не стойте! Бегите к дворцу! Они же координируют и направляют толпу. Именно журналисты. Но так же нельзя делать!".

Слушайте. Что происходит? Зрительской аудитории рассказывают о единой валюте с РФ и российский журналист из самого вонючего отстойного канала РФ поливает грязью беларуских журналистов за деньги белорусских налогоплательщиков...

Кстати, насчёт необходимости введения единой валюты, это не основание для возбуждения уголовного дела? Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ?

Любовь Лунева, «Фейсбук»