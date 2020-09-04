«Выглядит он очень плохо»: противники смогли близко подобраться к Лукашенко 12 4.09.2020, 9:18

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Рассказ протестующих из Барановичей.

Со стороны меры безопасности, которые предпринимаются в охране Лукашенко, выглядят якобы внушительно. Однако, оказывается, если у тебя есть знакомые в силовых или правоохранительных структурах, пусть даже бывшие, получить «доступ к телу» – проще, чем кажется, пишет intex-press.by.

День приезда правителя в Барановичи 1 сентября мог ознаменоваться не только его скандальными заявлениями, но и акцией протеста противников Лукашенко, которые в социальных сетях активно обсуждали необходимость выйти с бело-красно-белыми флагами если не к колледжу, в который приезжал президент, то хотя бы на улицу на пути следования его кортежа.

Однако по факту рядом с Лукашенко в тот день смогли оказаться лишь два человека – житель Ляховичей Дмитрий Кисель и его знакомый Вадим Булатый. И то, как говорится, «по блату».

«Хотели поддержать барановичских протестующих»

Накануне приезда Лукашенко в Барановичи соцсети бурлили: люди писали о необходимости «встретить» президента и продемонстрировать свое недовольство его политикой.

– Мы хотели поддержать барановичских протестующих. Приехали на место, но там никто так и не собрался. Поэтому мы решили сами сходить хотя бы раз в жизни посмотреть на президента и задать ему свои вопросы, – рассказал Intex-press Дмитрий Кисель.

Мужчины сначала попытались подойти к колледжу с одной стороны, но там в оцеплении стояли сотрудники из Минска и их не пропустили. Тогда они зашли с другой стороны.

– Там стояли барановичские, а мой друг – бывший работник Следственного комитета. Мы с одним сотрудником постояли поговорили, с другим. Многие выражали свое негативное отношение к президенту, им тоже надоел весь этот цирк, – говорит Дмитрий. – Так через разговор мы подходили все ближе и ближе к лицею.

На территорию учебного заведения мужчин не пустили, но к бабушкам, которые, по словам мужчины, долго стояли возле лицея одной небольшой группой и под охраной, присоединиться позволили.

– Через знакомых моего знакомого мы дошли до этих бабушек-пенсионерок. Нам разрешили остаться. Мы стояли в сторонке, слушали, как они говорили, какой хороший президент и «дай бог ему здоровья», – вспоминает Дмитрий. – Не могу сказать, специально их собрали или люди сами пришли. Но они стояли долго, под охраной, их число не менялось и ни одного человека с альтернативным мнением (кроме нас двоих) там не было.

«Нам не дали задать вопросы»

Дмитрий видел, как Лукашенко после общения с журналистами сел в машину. Слышал, как говорил ожидавшим его пенсионеркам, что не мог проехать мимо. И надеялся, что они с товарищем смогут разбавить эту идеальную картину всенародной любви хотя бы своими вопросами про обещанную зарплату в 500 долларов и честные выборы.

– Как только он остановился возле группы пенсионерок, к нам сразу подбежали четыре человека. Нас окружили, чтобы мы не подошли ближе, потому что из общей толпы бабушек мы очень сильно выделялись. Какое чувство было? Чувство страха. Другого быть не может, когда тебя окружают «качки» и следят за каждым твоим действием, – рассказывает Дмитрий. – Мы хотели спросить у президента, когда у нас будет зарплата «папиццот» и почему он не хочет провести честные выборы. Обращались к охране, руку, как в школе, поднимали. Но нам не дали задать вопрос. Ведь там не было диалога, там был монолог, – говорит Дмитрий.

По словам мужчины, Александр Лукашенко показался ему уставшим и «не таким грозным, как показывают по телевизору».

– Лукашенко выглядит очень плохо. Видно, что он уставший, что силы заканчиваются, – резюмирует он.

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