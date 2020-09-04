В Минске с утра остановлено движение 2 4.09.2020, 9:22

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ФОТО: SVABODA.ORG

Пробки создают и водители, и пешеходы.

Минск с утра снова стоял в пробках. Движение на отдельных перекрестках блокировали и водители, и пешеходы, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Большие заторы на всех съездах с МКАД на участке от Каменной Горки до Уручья. Сама кольцевая тоже едет очень медленно», - рассказывают минчане.

«Пробка на Логойском тракте. Стоим уже полчаса», - пишет читатель.

«Проспект Дзержинского. Каждое утро стоим», - пишет житель микрорайона Юго-Запад.

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