закрыть
4 сентября 2020, пятница, 10:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске с утра остановлено движение

2
  • 4.09.2020, 9:22
  • 6,157
В Минске с утра остановлено движение
ФОТО: SVABODA.ORG

Пробки создают и водители, и пешеходы.

Минск с утра снова стоял в пробках. Движение на отдельных перекрестках блокировали и водители, и пешеходы, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Большие заторы на всех съездах с МКАД на участке от Каменной Горки до Уручья. Сама кольцевая тоже едет очень медленно», - рассказывают минчане.

«Пробка на Логойском тракте. Стоим уже полчаса», - пишет читатель.

«Проспект Дзержинского. Каждое утро стоим», - пишет житель микрорайона Юго-Запад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции