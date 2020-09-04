Словакия выделит 250 тысяч евро в поддержку белорусов 1 4.09.2020, 9:29

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Будут и другие формы помощи для участников мирных протестов.

Словакия создаст фонд для поддержки белорусского гражданского общества после несвободных, недемократических и сфальсифицированных президентских выборов, сообщила Радыё Свабода со ссылкой на Nový Čas.

На поддержку белорусов, ставших жертвами репрессий, планируют выделить 250 тысяч евро.

В качестве одной из форм поддержки предполагают выдать до 20 дополнительных стипендий белорусским студентам для обучения в Словакии. Сейчас в Словакии на государственной стипендии учатся 2 белоруса.