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Словакия выделит 250 тысяч евро в поддержку белорусов

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  • 4.09.2020, 9:29
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Словакия выделит 250 тысяч евро в поддержку белорусов

Будут и другие формы помощи для участников мирных протестов.

Словакия создаст фонд для поддержки белорусского гражданского общества после несвободных, недемократических и сфальсифицированных президентских выборов, сообщила Радыё Свабода со ссылкой на Nový Čas.

На поддержку белорусов, ставших жертвами репрессий, планируют выделить 250 тысяч евро.

В качестве одной из форм поддержки предполагают выдать до 20 дополнительных стипендий белорусским студентам для обучения в Словакии. Сейчас в Словакии на государственной стипендии учатся 2 белоруса.


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