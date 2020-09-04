Сайт МВД Беларуси недоступен

Сайт МВД Беларуси недоступен12
- 4.09.2020, 9:34
- 6,711
Вчера на нем появилась информация о розыске преступников Лукашенко и Караева.
Сайт МВД Беларуси перестал открываться вечером 3 сентября. Если зайти на него сейчас, то вам сообщат, что «превышено время ожидания ответа».
Как сообщили «Наша Нива» и телеканал «Белсат», это связано с хакерской атакой — неизвестные взломали сайт и изменили список разыскиваемых лиц: разместили на сайте ведомства объявления о розыске Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого доступ на ресурс был заблокирован.
Cогласно опубликованным скриншотам, в объявлениях говорится, что Лукашенко и Караев «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа».
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, комментируя РИА «Новости» эту ситуацию, заявила, что в ведомстве выясняют причины произошедшего. «Разбираемся», — сказала она.