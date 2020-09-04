Сайт МВД Беларуси недоступен 12 4.09.2020, 9:34

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Вчера на нем появилась информация о розыске преступников Лукашенко и Караева.

Сайт МВД Беларуси перестал открываться вечером 3 сентября. Если зайти на него сейчас, то вам сообщат, что «превышено время ожидания ответа».

Как сообщили «Наша Нива» и телеканал «Белсат», это связано с хакерской атакой — неизвестные взломали сайт и изменили список разыскиваемых лиц: разместили на сайте ведомства объявления о розыске Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого доступ на ресурс был заблокирован.

Cогласно опубликованным скриншотам, в объявлениях говорится, что Лукашенко и Караев «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа».

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, комментируя РИА «Новости» эту ситуацию, заявила, что в ведомстве выясняют причины произошедшего. «Разбираемся», — сказала она.

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