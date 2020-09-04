Протесты и забастовки ставят «таракана» в тупик 4.09.2020, 9:42

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Фото: AP

«Смерть Кощея» априори случится!

Белорусы делятся своими впечатлениями о результатах нескольких протестных недель.

«Так что протесты и забастовки, протесты и забастовки. Изо дня в день, изо дня в день.- пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - И «смерть Кощея» априори случится! Это сработает. И творческий подход, креатив во всём. Об этом я писал ещё с начала лета, если не раньше. Точно не помню. Но не суть.

Творческий подход ставит таракана в тупик, и он совершает неимоверное количество ошибок, чем и приближает свой конец. И борьба максимально в широком направлении. Это будет изматывает врага, рассредотачивать, разделять, вызывать распри в рядах врага, что опять-таки будет приближаться его конец».

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