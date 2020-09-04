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Зеленский поручил правительству упростить иностранным айтишникам иммиграцию в Украину

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  • 4.09.2020, 9:49
  • 2,678
Зеленский поручил правительству упростить иностранным айтишникам иммиграцию в Украину
Владимир Зеленский

Кабмин должен разработать ряд законопроектов.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров усовершенствовать процедуру получения иностранными IT-специалистами разрешения на иммиграцию и получение работодателем — IT-компанией разрешения на найм иностранцев, сообщает nv.ua.

Соответствующий указ № 371 Зеленский издал 3 сентября.

Тем же указом президент Украины поручил правительству в трехмесячный срок с привлечением представителей государственных органов, бизнес-ассоциаций, независимых экспертов и народных депутатов Украины разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты ряд законопроектов, направленных на создание благоприятных условий для развития украинской IT-индустрии.

В частности, на законодательном уровне предлагается определить временные особенности налогообложения зарплат IT-специалистов, которые находятся в трудовых отношениях с IT-компаниями. Это предлагается сделать для установления эффективного уровня налоговой нагрузки, содействия детенизации сферы оплаты труда и повышение конкурентоспособности отечественных IT-компаний на внешнем рынке.

Кроме того, в указе идет речь о совершенствование порядка осуществления процессуальных действий в ходе уголовного производства и развитие образования в области знаний Информационные технологии. Среди прочего предлагается проводить переподготовку и повышение квалификации безработных с привлечением учебных заведений, которые осуществляют подготовку специалистов в IT-сфере.

Напомним, что белорусские IT-компании готовятся к релокации своих сотрудников из страны, а белорусский офис британской IT-компании Godel Technologies в августе уже перевез в Украину на неопределенный срок часть своих сотрудников.

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