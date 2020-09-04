«Омоновка начала меня душить» 15 4.09.2020, 10:02

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Фото: «Радыё Свабода»

Жительница Гродно рассказала о зверствах карателей.

Жительницу Гродно Марину Поликарпову задержали 9 августа и избили сотрудницы ОМОН. Позже на нее завели уголовное дело, так как женщина укусила омоновку. Своей историей Марина поделилась с «Радыё Свабода».

Марине Николаевне 55 лет. Работает провизором в аптеке. Вечером 9 августа она с братом пошла в центр Гродно погулять. В митинге не участвовала, не имела при себе никакой символики. Находилась в сквере рядом с Советской площадью, в стороне от основных событий. За участие в митинге получила трое суток.

"Они (сотрудники ОМОН. - прим.) примерно в это время получили команду. Резко вся эта цепь достала дубинки и побежала на этих людей, бить. Я испугалась. Сзади стоял омоновец в шлеме, он не бежал. Я у него спросила: "Я боюсь, что-то начинает происходить. Куда можно пройти, куда можно выйти? Я тут случайно оказалось. Туда через сквер можно пройти?" Он мне: "Нет, нельзя". - "А куда?". Он указал на троллейбусную остановку. Я туда пошла, а там машина стоит, не автозак, а бус.

Мужчина без формы сразу меня забрал в бус, начал на меня горлать: "Паспорт давай! Сейчас протокол на тебя напишем. Получишь 20 базовых или 25". Я струсила, но без всякого сопротивления села в бус. Думала, повезет меня в милицию.

Он меня провез по Советской улице, где памятник Соколовскому. Там стояла другая машина, не милицейская, бус. Он мне сказал переходить. Я перешла. Там две девушки в гражданской одежде, в медицинских масках. Спереди сидел человек в милицейской форме.

Сейчас точно не припомню, почему разговор о паспорте зашел. Разве она мне сказала: «Ты, наверное, в Польше живешь». Я говорю: "Вот мой паспорт, посмотрите, где я живу. В общем мне сказали паспорт давать, так как протокол будете составлять. Давать паспорт или не давать?" На что она мне отвечает: "Заткни еб***, с***".

У меня глаза по пять копеек. Я говорю: "А это как понимать? Вы, девушки, так себя ведете. Вы, наверное, на работе находитесь. Почему вы так выражаетесь? Я что-то сделала?". Им не понравилось, что я им говорю. Начали меня бить руками и ногами. Ударили первый раз в плечо и в бедро, чтобы я упала в кресло.

Я им тогда культурно, вежливо говорю: "Простите меня, но если вы меня бьете, то хоть представьтесь, кто меня бьет. Я завтра пойду снимать побои, то должна буду сказать, кто меня бил". - "Ха-ха-ха, хи-хи-хи « Я Маша Лукашенко,а я Настя Лукашенко". - "А при чем тут Лукашенко?" - "Не заткнешься, мы сейчас на тебя наручники наденем". - "Вот, надевайте наручники, если я такая опасная".

Надели наручники так, что один расстегнулся. Я возьми и скажи: "Не можете даже нормально наручники надеть". - "Ах, тебе не нравится, что спереди наручники застегнули! Сейчас наденем так, что тебе понравится". Они начали вдвоем меня метелить, куда попадало. Лицо мне разбили. У меня на лице были очки, была ранка. Потом я старалась лицо прикрыть, так как я работаю в аптеке. Как я пойду на работу с разбитым лицом? Я же не думала, что меня на трое суток посадят.

Мне надо было руки за спину заломать. Она (сотрудница ОМОН) начала меня душить. Я голову опустила. Кто же даст себя душить? Я ее за руку и укусила. Когда была очная ставка, мой адвокат спросила у милиционера: "А где ваши повреждения? Я никаких повреждений на вас не вижу. А Марина Николаевна вся синяя". Вторая сказала, что я ей поцарапала лоб.

Они вдвоем пытались меня скрутить. Все-таки скрутили. Позвали: «Витя». Он сверху меня по голове кулаком бабах. Первые три дня я шеей не могла пошевелить. Он мне застегнул наручники так, что кровь из рук ушла. Заколку из волос вырвали. У меня волосы длинные, вперед на лицо. И в таком состоянии меня на Дубко (РОВД Ленинского района Гродно. - прим.) продержали около трех часов в наручниках.

Там задержанные мужики начали орать: «Менты, совесть потеряли! Снимите с женщины наручники!». Они меня в таком состоянии держали там".

Поликарпову задержали за якобы участие в митинге. Она сидела трое суток. Дважды в РОВД вызвали "скорую", возили на обследование в больницу, так как ее стошнило, кружилась голова, подскочило давление, опухла шея. В больнице опровергли сотрясение мозга, сказали, что переломов нет. Снова ее вернули в райотдел.

Гродненка сидела все время в одиночной камере. Из Гродно перевезли в Щучин. Покормили на третий день. В камере не было воды, туалета. На третий день выдали матрас, он вонял.

На Марину завели уголовное дело за насилие в отношении милиционеров (статья 364 УК РБ). Согласно постановлению о задержании, она укусила за руку прапорщика милиции Дарью Бондарчук и ударила по голове прапорщика милиции Марию Мазуркевич.

По словам Поликарповой, во время очной ставки с милиционерами на их повреждений не было видно, а сама Марина Николаевна еще «вся была синяя».

Санкция 364 уголовной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Марина Поликарпова подала заявление в правоохранительные органы, чтобы возбудили уголовное дело на милиционеров за то, что ее избили. Почти через две недели ответа на заявление нет.