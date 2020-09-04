«Акции по всему Минску не оставляют таракану никаких шансов»1
- 4.09.2020, 10:28
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Людей выходит с каждым разом все больше и больше.
- Вчерашние акции по всему Минску просто не оставляют таракану никаких шансов, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Людей выходит с каждым разом всё больше и больше.
Специально ездил по городу в места известных цепей и шествий, на случай, если нужна будет помощь. И своими глазами увидеть чудо нашей мирной революции.
Везде люди выходят, иногда семьями. Во многих местах устраивают праздники, чуть ли не карнавалы. Никто не боится ни ОМОНа, ни тихарей, а многие даже над ними смеются.
Думаю, что осталось совсем немного, ведь в отличии от нас - таракан устал, равно как и его бандитская «кодла».