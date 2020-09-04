В Украине зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом
- 4.09.2020, 10:13
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Полная статистика по областям.
За сутки в Украине выявили число новых случаев заражения коронавирусом. Сайт Сharter97.org предлагает ознакомиться со статистикой, которую опубликовал Совет национальной безопасности Украины.
Число заразившихся в Украине за последние сутки составило 2723 человека.
Предыдущий рекорд был установлен 1 сентября - 2495 случаев инфицирования.
Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 130 951.
От коронавирусной инфекции скончался 2761 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 60 613 (+937 за сутки), 67 577 продолжают болеть.
Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (319) и Харьковской области (371), меньше всего – в Кировоградской (восемь).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Винницкая область – 4269;
Волынская область – 5723;
Днепропетровская область – 2570;
Донецкая область – 1576;
Житомирская область – 3550;
Закарпатская область – 7888;
Запорожская область – 1768;
Ивано-Франковская область – 9845;
Киев – 14 477;
Киевская область – 6017;
Кировоградская область – 841;
Луганская область – 393;
Львовская область – 15 321;
Николаевская область – 1446;
Одесская область – 8038;
Полтавская область – 886;
Ровенская область – 9535;
Сумская область – 1680;
Тернопольская область – 6841;
Харьковская область – 10 312;
Херсонская область – 444;
Хмельницкая область – 2848;
Черкасская область – 1756;
Черновицкая область – 10 786;
Черниговская область – 2150.