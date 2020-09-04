В Украине зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом 4.09.2020, 10:13

1,357

Фото: ТАСС

Полная статистика по областям.

За сутки в Украине выявили число новых случаев заражения коронавирусом. Сайт Сharter97.org предлагает ознакомиться со статистикой, которую опубликовал Совет национальной безопасности Украины.

Число заразившихся в Украине за последние сутки составило 2723 человека.

Предыдущий рекорд был установлен 1 сентября - 2495 случаев инфицирования.

Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 130 951.

От коронавирусной инфекции скончался 2761 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 60 613 (+937 за сутки), 67 577 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (319) и Харьковской области (371), меньше всего – в Кировоградской (восемь).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4269;

Волынская область – 5723;

Днепропетровская область – 2570;

Донецкая область – 1576;

Житомирская область – 3550;

Закарпатская область – 7888;

Запорожская область – 1768;

Ивано-Франковская область – 9845;

Киев – 14 477;

Киевская область – 6017;

Кировоградская область – 841;

Луганская область – 393;

Львовская область – 15 321;

Николаевская область – 1446;

Одесская область – 8038;

Полтавская область – 886;

Ровенская область – 9535;

Сумская область – 1680;

Тернопольская область – 6841;

Харьковская область – 10 312;

Херсонская область – 444;

Хмельницкая область – 2848;

Черкасская область – 1756;

Черновицкая область – 10 786;

Черниговская область – 2150.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».