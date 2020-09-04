В канадском Эдмонтоне прошла акция солидарности с Беларусью 4.09.2020, 10:36

В ней приняли участие члены парламента страны.

В канадском городе Эдмонтон прошла акция солидарности в поддержку мирных протестов в Беларуси. К мероприятию присоединились активисты из Гонконга, Великобритании, Украины и Канады, а также члены парламента Канады, которые выразили полную поддержку и солидарность с народом Беларуси!

«Участники акции почтили память погибших от рук карателей минутой молчания, исполнили Купалинку, Пагоню. Мы вместе! Жыве Беларусь!» — сообщили участники акции сайту Сharter97.org.