В Верховной Раде Украины вывесили бело-красно-белые флаги

В Верховной Раде Украины вывесили бело-красно-белые флаги5
- 4.09.2020, 10:49
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Украинские депутаты выступили в поддержку свободных выборов в Беларуси.
Сегодня, 4 сентября, в сессионном зале разложили на местах народных депутатов, а также развесили на трибуне и президиуме Рады исторические национальные флаги Беларуси - бело-красно-белые флаги.
Об этом сообщает корреспондент сensor.net.
Также в начале заседания представители различных фракций, в частности "Европейской солидарности", "Слуги народа", "Голоса", "Батькивщины", "За будущее", выступили с заявлениями в поддержку революции в Беларуси. Народные депутаты выступили в поддержку свободных выборов в Беларуси.