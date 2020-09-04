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В Верховной Раде Украины вывесили бело-красно-белые флаги

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  • 4.09.2020, 10:49
  • 4,457
В Верховной Раде Украины вывесили бело-красно-белые флаги
Фото: Цензор.НЕТ

Украинские депутаты выступили в поддержку свободных выборов в Беларуси.

Сегодня, 4 сентября, в сессионном зале разложили на местах народных депутатов, а также развесили на трибуне и президиуме Рады исторические национальные флаги Беларуси - бело-красно-белые флаги.

Об этом сообщает корреспондент сensor.net.

Также в начале заседания представители различных фракций, в частности "Европейской солидарности", "Слуги народа", "Голоса", "Батькивщины", "За будущее", выступили с заявлениями в поддержку революции в Беларуси. Народные депутаты выступили в поддержку свободных выборов в Беларуси.

Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ
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