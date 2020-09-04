В Верховной Раде Украины вывесили бело-красно-белые флаги 5 4.09.2020, 10:49

4,457

Фото: Цензор.НЕТ

Украинские депутаты выступили в поддержку свободных выборов в Беларуси.

Сегодня, 4 сентября, в сессионном зале разложили на местах народных депутатов, а также развесили на трибуне и президиуме Рады исторические национальные флаги Беларуси - бело-красно-белые флаги.

Об этом сообщает корреспондент сensor.net.

Также в начале заседания представители различных фракций, в частности "Европейской солидарности", "Слуги народа", "Голоса", "Батькивщины", "За будущее", выступили с заявлениями в поддержку революции в Беларуси. Народные депутаты выступили в поддержку свободных выборов в Беларуси.

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».