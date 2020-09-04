Отец Александра и Вячеслава Глебов: Преступления нынешней власти не имеют срока давности 5 4.09.2020, 10:57

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Павел Глеб высказал свою позицию по ситуации в стране.

Павел Григорьевич – отец футболистов Александра и Вячеслава Глеба – в интервью «Трибуне» прокомментировал молчание сыновей и зверства силовиков.

– Как относитесь к тому, что происходит в стране после выборов?

– Как и все люди! Когда-то были выборы, когда против Кебича выступал народ. Тогда были нормальные выборы. И люди ходили [на выборы]. А потом пошло все иначе... Политиков начали похищать. Выборов не было больше. А последние – так вообще издевательство. Все в наглую уже.

Я давно не голосовал, но в этот раз ходил. Я же видел все. Все голосовали за эту тетку, за Тихановскую. Народ же не тупой. Надоело все! И он [Лукашенко] надоел. Он же знает все. А эта [Лидия Ермошина] сидела в бункере на Независимости и написала [такие цифры]. 80 процентов! Да ты что! И что, все дураки кругом?

– Общались об этом с сыновьями?

– Нет, мы не говорили. Не влезал в эти вопросы. Девчата сразу начинают кричать, что как только политика, начнется «свара».

– Ну, Вячеслав ходил на мирные акции. Какая может быть «свара»?

– Да, ходил. И фото в инстаграме выкладывал.

– А Александр?

– А куда он будет... Детей целая куча. И маленькие. Что он с младенцами под автозаки будет лезть?..

– Можно просто обозначить свою позицию.

– Высказывались же уже футболисты.

– Ваши сыновья пока нет.

– Говорю же, не разговаривали с ними об этом.

– Понятно. А какие у вас эмоции от того, что столько людей выходят на улицы сейчас?

– Это не народец, а народ. Идут с цветами, с ленточками! И людей много.

А с другой стороны привезли на площадь столько автобусов, сожгли столько бензина, поезда пригнали. И тут, возле памятника какому-то черту сутулому, [Лукашенко] кричал с трибуны. Поставили флаги, и написали, что 65 тысяч было. Какие 65 тысяч! 5-10. И по приказу все. Под страхом увольнения согнали, как скот.

– Наверняка читали про избиения людей сразу после выборов.

– Читал в интернете. Это дикость! Люди что, пришли убивать? Нет. Это был мирный протест несогласных. Предлагали пересчитать голоса. Ну так пересчитай! Но Ермошина говорит: «Будем пересчитывать, будет второй Донбасс». Дичь просто.

– Что с этим всем делать?

– Придет нормальная власть и будет разбираться. Сами с собой они не разберутся. А такие преступления не имеют срока давности.

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