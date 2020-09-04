Житель минского Уручья: Нас большинство, а дни таракана сочтены! 4.09.2020, 11:18

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Репетируем празднование скорой победы.

Подписчик Telegram-канала "Баста!" рассказал о протестном шествии, которое вчера прошло по минскому Уручью.

- Уже не первый день мы устраиваем в Уручье шествие по району, ставшее для нас традиционным. И вчера мы не нарушали традицию!

Молодой милиционер что-то пытался нам промямлить, и было видно, что он работал без энтузиазма, для галочки.

А мы дружно собрались с веселыми лозунгамии растяжкой "Баста" впереди и двинулись гулять по нашему району!

Наша колонна постепенно росла, атмосфера становилась всё радостней и праздничней. Кто-то решил прогуляться к нашим друзьям на Новую Боровую и мы легко подхватили эту идею!

Приходим, а там уже "движ" в самом разгаре: и музыка, и стена с плакатами... А сколько флагов! Они пестрили везде: и в руках, и на плечах, и выглядывали практически из каждого окна. Наша солидарность даёт нам силы выходить каждый день!

И если раньше мы шли на улицы с гневом, назло плешивому и его прихвостням, сейчас мы гуляем торжественно и радостно, репетируем празднование скорой победы. Нас много, нас большинство, а дни таракана сочтены!

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