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Алексей Гончаренко: Украинский народ с людьми Беларуси, а не с сумасшедшим диктатором

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  • 4.09.2020, 11:31
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Алексей Гончаренко: Украинский народ с людьми Беларуси, а не с сумасшедшим диктатором

Заявление украинского депутата.

Украинский народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в «Фейсбуке» прокомментировал совместное заявление украинских парламентариев в Верховной Раде.

«Лукашенко - диктатор!

Впервые в истории украинского парламента были сказаны самые важные слова для братского белорусского народа!

Украинский народ с людьми Беларуси, а не с сумасшедшим диктатором, который захватил власть и пытается полностью продать свою страну в обмен на сохранения своего кресла.

Украинский и белорусский народ вместе! Жыве Беларусь! Слава Украине!» — заявил Алексей Гончаренко.

Напомним, сегодня депутаты от фракций «Европейская солидарность», «Слуга народа», «Голос», «Батькивщина», «За будущее» вывесили бело-красно-белые флаги в Верховной Раде Украины. Также депутаты выступили с поддержкой белорусского народа и проведения свободных выборов в Беларуси.

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