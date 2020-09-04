Алексей Гончаренко: Украинский народ с людьми Беларуси, а не с сумасшедшим диктатором 10 4.09.2020, 11:31

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Заявление украинского депутата.

Украинский народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в «Фейсбуке» прокомментировал совместное заявление украинских парламентариев в Верховной Раде.

«Лукашенко - диктатор!

Впервые в истории украинского парламента были сказаны самые важные слова для братского белорусского народа!

Украинский народ с людьми Беларуси, а не с сумасшедшим диктатором, который захватил власть и пытается полностью продать свою страну в обмен на сохранения своего кресла.

Украинский и белорусский народ вместе! Жыве Беларусь! Слава Украине!» — заявил Алексей Гончаренко.

Напомним, сегодня депутаты от фракций «Европейская солидарность», «Слуга народа», «Голос», «Батькивщина», «За будущее» вывесили бело-красно-белые флаги в Верховной Раде Украины. Также депутаты выступили с поддержкой белорусского народа и проведения свободных выборов в Беларуси.

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