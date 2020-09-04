Синоптики: В выходные будет тепло 1 4.09.2020, 11:22

1,688

Температура в сентябре ожидается выше средних многолетних значений.

Температура в сентябре ожидается на 1−1,5 °С выше средних многолетних значений при климатической норме +11 +13 °С. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

5 сентября, в субботу, ночью местами, а днем в отдельных районах по западу страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами в западных районах прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, местами +7…+9 °С, а днем будет +19…+25 °С.

В воскресенье, 6 сентября, ночью в западных и центральных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью составит +10…+16 °С, а днем +17…+23 °С, по юго-востоку будет немного теплее и здесь +24…+26°С.

В начале следующей недели сохранится влияние атмосферных фронтов, которые будут смещаться с Западной Европы.

7 сентября, в понедельник, преимущественно по юго-восточной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7…+13 °С, максимальная днем +16…+22 °С; по юго-востоку в ночные часы +14…+16 °С, днем +23…+26 °С.

Во вторник, 8 сентября, ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью от +7 °С по северо-западу до +15 °С по юго-востоку страны, максимальная днем +14…+20 °С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».