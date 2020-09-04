Эксперименты показали, как ведет себя коронавирус в зависимости от времени года 1 4.09.2020, 11:33

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Университет Канзаса исследовал то, как меняется жизнеспособность частиц SARS-CoV-2 в разных условиях.

Вирусологи установили, что весной и осенью частицы нового коронавируса живут на различных поверхностях в среднем от 17 до 30 часов, а летом - от 2 до 5 часов. Следовательно, по мнению экспертов, высокий уровень опасности сохраняется.

Университет Канзаса провел эксперимент, исследуя то, как меняется жизнеспособность частиц SARS-CoV-2 в разных условиях влажности и при разных температурах, пишет сайт healthinfo.ua.

Вирус наносился на различные типы поверхностей, включая медицинские перчатки и маски, бетон, картон, стекло, пластик и сталь. Далее объекты помещали в герметичные камеры, где поддерживались определенные температура и уровень влажности. Характеристики соответствовали сезонам (весна, лето, осень) и типичным условиям внутри отапливаемых помещений.

Время от времени забирались образцы вируса и предпринималась попытка заразить им культуры клеток. Так, вирус, живший в летних условиях, исчезал с поверхностей достаточно быстро (в среднем через 2-5 часов). В условиях, характерных для осени или весны, вирус жил в 5-6 раз дольше, чем для летних (на некоторых поверхностях жил 160 часов и более). Меньше всего вирусные частицы жили на поверхности тканей и бетона, а на пластике и картоне жили дольше всего в любых климатических условиях.

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