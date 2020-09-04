«Будем выходить столько, сколько надо» 3 4.09.2020, 11:47

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Бобруйчане вчера вечером вышли на акцию протеста и солидарности.

3 сентября бобруйчане вновь вышли на акцию солидарности со всеми белорусами, которые уже почти месяц протестуют против фальсификации выборов, которых задерживают, бьют, незаконно судят, пишет сайт babruysk.by.

Бобруйчане начали собираться вечером в двух точках – в сквере возле Дома связи и вдоль улицы Минской в районе остановки «Улица Шмидта». Сразу же в обоих точках появились сотрудники милиции. И если в сквере у Дома связи они лишь наблюдали из машины, то на Шмидта сразу четыре сотрудника снимали протестующих на видеокамеры.

Обошлось без задержаний. Люди разошлись, когда стемнело.

О том, почему бобруйчане выходят на акции протеста и солидарности, смотрите в видеосюжете:

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