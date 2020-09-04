закрыть
4 сентября 2020, пятница, 12:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Будем выходить столько, сколько надо»

3
  • 4.09.2020, 11:47
  • 2,840
«Будем выходить столько, сколько надо»

Бобруйчане вчера вечером вышли на акцию протеста и солидарности.

3 сентября бобруйчане вновь вышли на акцию солидарности со всеми белорусами, которые уже почти месяц протестуют против фальсификации выборов, которых задерживают, бьют, незаконно судят, пишет сайт babruysk.by.

Бобруйчане начали собираться вечером в двух точках – в сквере возле Дома связи и вдоль улицы Минской в районе остановки «Улица Шмидта». Сразу же в обоих точках появились сотрудники милиции. И если в сквере у Дома связи они лишь наблюдали из машины, то на Шмидта сразу четыре сотрудника снимали протестующих на видеокамеры.

Обошлось без задержаний. Люди разошлись, когда стемнело.

О том, почему бобруйчане выходят на акции протеста и солидарности, смотрите в видеосюжете:

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции