«Будем выходить столько, сколько надо»3
- 4.09.2020, 11:47
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Бобруйчане вчера вечером вышли на акцию протеста и солидарности.
3 сентября бобруйчане вновь вышли на акцию солидарности со всеми белорусами, которые уже почти месяц протестуют против фальсификации выборов, которых задерживают, бьют, незаконно судят, пишет сайт babruysk.by.
Бобруйчане начали собираться вечером в двух точках – в сквере возле Дома связи и вдоль улицы Минской в районе остановки «Улица Шмидта». Сразу же в обоих точках появились сотрудники милиции. И если в сквере у Дома связи они лишь наблюдали из машины, то на Шмидта сразу четыре сотрудника снимали протестующих на видеокамеры.
Обошлось без задержаний. Люди разошлись, когда стемнело.
О том, почему бобруйчане выходят на акции протеста и солидарности, смотрите в видеосюжете: