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Абоненты А1 жалуются на проблемы с интернетом

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  • 4.09.2020, 11:52
  • 3,226
Абоненты А1 жалуются на проблемы с интернетом
Фото: Shutterstock

Сбои касаются мобильного и стационарного интернета.

В редакцию Onliner пишут читатели, которые сообщают о проблемах с доступом в интернет у оператора А1. Судя по всему, голосовая связь работает, а сбои касаются мобильного и стационарного интернета. Провайдер подтвердил наличие проблем и принес извинения.

«В настоящее время наблюдаются технические неполадки в предоставлении услуг мобильного и фиксированного интернета. Наши специалисты занимаются устранением проблемы. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в А1.

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