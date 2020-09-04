Профсоюзы со всего мира добиваются введения жестких санкций против режима Лукашенко 1 4.09.2020, 12:04

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Крупнейший профсоюз Великобритании обратился к странам ЕС.

Заместитель генерального секретаря самого крупного в Великобритании профсоюза Unite Тони Бурк написал статью о ситуации в Беларуси и международной солидарности.

Сайт Charter97.org приводит выдержки из статьи Тони Бурка.

«После того, как независимые профсоюзы в Беларуси подверглись нападкам, профсоюзы по всей Европе работают напрямую с международными федерациями профсоюзов, а также с федерациями в Европейском Союзе, чтобы оказать давление на ЕС с целью введения жестких санкций против Лукашенко и его правительства.

Лукашенко был объявлен победителем выборов, несмотря на свидетельства того, что выбор большинства был прямо противоположным, что вызвало протесты по всей Беларуси с требованием повторного проведения выборов.

Беларусь имеет репутацию страны, систематически нарушающей свободу объединений и ущемляющих основные права трудящихся. Это включает в себя введение обязательных контрактов с ограниченным сроком действия с целью запугивания рабочих, отказ в основных свободах и подавление независимых и свободных институтов гражданского общества и профсоюзов.

Лукашенко дважды обращался за помощью к президенту России Путину, утверждая, что демонстрации и забастовки (многие из которых возглавляются женщинами) теперь представляют собой внешнюю угрозу для России.

Бывший президент Независимого профсоюза Беларуси Николай Зимин вместе с еще как минимум тремя активистами арестованы. Зимин был приговорен к 25 суткам ареста за участие в мирных акциях протеста в городе Солигорске. Его коллега Максим Середа был приговорен к 12 суткам. Ян Роман, журналист и активист Союза рабочих-металлистов, был жестоко избит и задержан в полицейском участке после того, как собирался узнать о судьбе арестованных коллег.

За более чем четверть века репрессивного правления независимые профсоюзы подвергались нападкам, были исчезновения политических оппонентов, а экономика рушится.

Профсоюзы призывают Лукашенко начать к конструктивный диалог с представителями профсоюзов и гражданского общества. Они призывают к прозрачным выборам со свободным доступом для независимых наблюдателей и журналистов, а также просят Европейский Союз использовать все необходимые средства, чтобы остановить антидемократические и насильственные действия правительства Беларуси, и срочно пересмотреть их текущие политические и экономические отношения с Беларусью.

IndustriALL, гигантская федерация профсоюзов по всему миру в области инженерии, производства и энергетики, и ее европейский аналог профсоюз IndustriAll вместе с Британским, Европейским и Международным конгрессами профсоюзов, требуют положить конец использованию светошумовых гранат, слезоточивого газа, резиновых пуль и другого военного снаряжения против мирных протестующих, прекращения насилия, прекращения преследований и арестов, а также освобождения всех заключенных в тюрьму лидеров профсоюзов, активистов и представителей гражданского общества», - пишет заместитель главы британского профсоюза Unite Тони Бурк.

Unite является крупнейшим профсоюзом Великобритании и Ирландии, в состав которого входят представители частного и государственного секторов, включая производство, общественные услуги, транспорт, продукты питания, финансы и строительство.

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