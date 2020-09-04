Студенты минских вузов продолжают борьбу 4.09.2020, 12:36

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Фото: tut.by

Что будет происходить в вузах Минска сегодня?

Об этом сообщили телеграм-каналу «Баста»:

МГЛУ

1. В конце пары после того, как препод заканчивает лекцию, начинаем скандировать "Жыве Беларусь" в течение одной минуты.

2. Будем требовать у администрации устроить нам пресс-конференцию.

3. Продолжение выхода из БРСМ и профкома.

4. Байкот ларьков и столовой (даже Эсперанто).

5. С 12:35 и до 13:00 собираемся в фойе корпуса А с плакатами и выражаем наше недовольство. КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

6. А так же вызываем на разговор деканов ФМК, ФАЯ, ФНЯ, ФРЯ и ФКЯИК.

7. В 21:00 включаем фонарики в окнах своих общаг, устроим студ.акцию солидарности.

БГТУ

Продолжаем сбор подписей под петицией и активно выходим из БРСМ.

БГМУ

Выходим из БРСМ, готовимся к выходным и начинаем брейнштормить идеи для плакатов.

БНТУ

1. Собираем подписи под петицией.

2. Не забываем о наших задержанных и продолжаем сбор средств на оплату адвокатов и содержания на Окрестина.

3. Выходим на акцию солидарности с задержанными и подписываем открытки солидарности.

БГЭУ

1. Начинаем работать над формой для выхода из профкома.

2. Продолжаем выход из БРСМ.

3. Идём на разговор с ректором.

БГУИР

1. Поём песни и знакомимся на больших переменах у своих корпусов, придумываем кричалки к выходным.

2. Активно выходим из БРСМ.

3. Продолжаем распространять информацию о канале.

БГУКИ

1. Ведем просветительскую работу и добавляем друзей в наш чатик. Нас должно быть много!

2. Выходим в 12:30 под универ чтобы спеть пару песен. Не забываем про крутые плакаты!

БГПУ

Выходим из БРСМ и начинаем готовить к выходным креативные плакаты.

Подробнее о планах — в университетских и факультетских каналах / чатах. Присоединяйся.

Студенческая инициативная группа.

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