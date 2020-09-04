Студенты минских вузов продолжают борьбу
- 4.09.2020, 12:36
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Что будет происходить в вузах Минска сегодня?
Об этом сообщили телеграм-каналу «Баста»:
МГЛУ
1. В конце пары после того, как препод заканчивает лекцию, начинаем скандировать "Жыве Беларусь" в течение одной минуты.
2. Будем требовать у администрации устроить нам пресс-конференцию.
3. Продолжение выхода из БРСМ и профкома.
4. Байкот ларьков и столовой (даже Эсперанто).
5. С 12:35 и до 13:00 собираемся в фойе корпуса А с плакатами и выражаем наше недовольство. КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
6. А так же вызываем на разговор деканов ФМК, ФАЯ, ФНЯ, ФРЯ и ФКЯИК.
7. В 21:00 включаем фонарики в окнах своих общаг, устроим студ.акцию солидарности.
БГТУ
Продолжаем сбор подписей под петицией и активно выходим из БРСМ.
БГМУ
Выходим из БРСМ, готовимся к выходным и начинаем брейнштормить идеи для плакатов.
БНТУ
1. Собираем подписи под петицией.
2. Не забываем о наших задержанных и продолжаем сбор средств на оплату адвокатов и содержания на Окрестина.
3. Выходим на акцию солидарности с задержанными и подписываем открытки солидарности.
БГЭУ
1. Начинаем работать над формой для выхода из профкома.
2. Продолжаем выход из БРСМ.
3. Идём на разговор с ректором.
БГУИР
1. Поём песни и знакомимся на больших переменах у своих корпусов, придумываем кричалки к выходным.
2. Активно выходим из БРСМ.
3. Продолжаем распространять информацию о канале.
БГУКИ
1. Ведем просветительскую работу и добавляем друзей в наш чатик. Нас должно быть много!
2. Выходим в 12:30 под универ чтобы спеть пару песен. Не забываем про крутые плакаты!
БГПУ
Выходим из БРСМ и начинаем готовить к выходным креативные плакаты.
Подробнее о планах — в университетских и факультетских каналах / чатах. Присоединяйся.
Студенческая инициативная группа.