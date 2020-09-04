«Вчера у нас на районе было круто» 4.09.2020, 12:45

Жительница Минска — о ежедневных акциях протеста в городе.

- Я тоже хочу сказать, как вчера было у нас на районе круто, - пишет телеграм-каналу «Баста» жительница Минска. - Мы собрались не стоять, а идти к метро «Могилёвская» и дальше по Партизанскому проспекту.

Дальше ТЦ «Момо» пройти не получилось, так как были «тихари» и милиция. Но ведь это не проблема! Мы развернулись и пошли обратно.

На обратном пути познакомились с ребятами из Тростенца (через дорогу от молочного комбината). Когда пришли на свое обычное место, там уже стояло много новых свободных людей.

Теперь нас стало намного больше, чем было, когда мы начинали выходить. Я уверена, что мы разрушим эту тюрьму.

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