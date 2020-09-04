Студенты БГУКИ спели «Купалинку» прямо в фойе вуза 4.09.2020, 12:53

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Видеофакт.

Студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств собрались в фойе, чтобы исполнить песни «Перемен» и «Стены рухнут», сообщает Telegram-канал «NEXTA Live». Охранник учебного учреждения стал требовать от студентов разойтись, на что те ответили ему, что они репетируют и начали петь хором песню «Купалинка».

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