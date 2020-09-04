закрыть
4 сентября 2020, пятница, 15:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Студенты БГУКИ спели «Купалинку» прямо в фойе вуза

  • 4.09.2020, 12:53
  • 2,876
Студенты БГУКИ спели «Купалинку» прямо в фойе вуза

Видеофакт.

Студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств собрались в фойе, чтобы исполнить песни «Перемен» и «Стены рухнут», сообщает Telegram-канал «NEXTA Live». Охранник учебного учреждения стал требовать от студентов разойтись, на что те ответили ему, что они репетируют и начали петь хором песню «Купалинка».

За ходом Всебелорусской забастовки и протестов вы можете наблюдать в специальном онлайне от Charter97.org.


популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции