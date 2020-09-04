Испанский суд постановил выселить родню диктатора Франко из поместья 4.09.2020, 13:05

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Фото: EPA

Cуд посчитал, что у наследников нет прав на старинный замок.

Семья диктатора Франсиско Франко, руководившего Испанией после завершения гражданской войны и вплоть до 1975 года, должна вернуть государству поместье Pazo de Meirás. Такое решение принял суд первой инстанции провинции Ла-Корунья, пишет испанская газета El Pais, сообщает РБК.

Дворец под названием Pazo de Meirás находится в городе Сада провинции Ла-Корунья. Франко использовал поместье в качестве своей летней резиденции. Считалось, что это поместье подарила «главе испанского государства» овдовевшая невестка писательницы Эмилии Пардо Базан, оформив в 1941 году сделку в виде соответствующего договора, пишет El Pais. Позднее Франко перевел поместье на свое имя, однако суд признал сделку ничтожной.

В ходе архивных исследований также обнаружился еще один договор о передаче поместья Франко — от 1938 года. «Недвижимость не может быть подарена дважды», — решил суд. Также суд обратил внимание, что подарок был сделан главе государства, а не Франсиско Франко персонально. В результате суд решил, что потомки Франко, в том числе шесть его внуков, не имеют прав на поместье Pazo de Meirás.

Адвокаты семьи Франко могут подать апелляцию в суд провинции Ла-Корунья, уточняется в публикации El Pais.

Это не первое судебное разбирательство Испании с семьей Франко из-за поместья в Ла-Корунье. В 2008 году Испания объявила Pazo de Meirás объектом культурного значения, против чего выступала семья. Тогда было принято судебное решение, согласно которому в поместье открыли доступ для туристов (здание должно быть открыто для публики четыре дня в месяц).

Поместье Pazo de Meirás было построено в романском стиле в конце XIX века на руинах старого здания, разрушенного во время войны за независимость Испании 1808−1814 годов. Здание состоит из трех башен с крепостными зубцами на крыше. Площадь участка — 6,6 га, площадь дома — 2,1 тыс. кв. м.

В 2019 года тело Франко перезахоронили на кладбище Мингоррубио в Мадриде. Такое решение власти Испании приняли, посчитав нахождение останков Франко на одном кладбище с жертвами гражданской войны несправедливым.