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Как помешать коммунальщикам закрашивать протестные граффити

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  • 4.09.2020, 13:30
  • 7,495
Как помешать коммунальщикам закрашивать протестные граффити

Простой, но действенный способ.

Лайфхак от читательницы телеграм-канала «Баста», как помешать коммунальщикам и прочим далеким от современного искусства людям закрашивать протестные граффити:

- Тем ребятам, которые каждый день отмывают закрашенные граффити с диджеями Перемен во дворе в Минске: смажьте рисунок маслом или ещё лучше жидким силиконом. Еще одни вариант - спрей «антидождь».

«Чужая» краска сама отвалится (если вообще ляжет).

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