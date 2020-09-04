Как помешать коммунальщикам закрашивать протестные граффити

Как помешать коммунальщикам закрашивать протестные граффити5
- 4.09.2020, 13:30
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Простой, но действенный способ.
Лайфхак от читательницы телеграм-канала «Баста», как помешать коммунальщикам и прочим далеким от современного искусства людям закрашивать протестные граффити:
- Тем ребятам, которые каждый день отмывают закрашенные граффити с диджеями Перемен во дворе в Минске: смажьте рисунок маслом или ещё лучше жидким силиконом. Еще одни вариант - спрей «антидождь».
«Чужая» краска сама отвалится (если вообще ляжет).