В МГЛУ сейчас направляются студенты ближайших минских университетов21
- 4.09.2020, 13:54
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В университете задержано не менее семи человек, студенты требуют убрать ОМОН из здания.
В Минском государственном лингвистическом университете задержано не менее семи человек. Они доставлены в РУВД Партизанского района.
Студенты сейчас у кабинета ректора Б200. Настаивают на встрече и объяснениях.
- Наше главное требование - убрать ОМОН из здания университета, - сообщили телеграм-каналу «Баста» студенты вуза.
В МГЛУ сейчас направляются студенты ближайших минских университетов.
Посмотрите видео, где студентка МГЛУ рассказывает о том, что происходило в стенах ее родного университета: