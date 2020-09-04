закрыть
4 сентября 2020, пятница, 15:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В МГЛУ сейчас направляются студенты ближайших минских университетов

21
  • 4.09.2020, 13:54
  • 11,697
В МГЛУ сейчас направляются студенты ближайших минских университетов

В университете задержано не менее семи человек, студенты требуют убрать ОМОН из здания.

В Минском государственном лингвистическом университете задержано не менее семи человек. Они доставлены в РУВД Партизанского района.

Студенты сейчас у кабинета ректора Б200. Настаивают на встрече и объяснениях.

- Наше главное требование - убрать ОМОН из здания университета, - сообщили телеграм-каналу «Баста» студенты вуза.

В МГЛУ сейчас направляются студенты ближайших минских университетов.

Посмотрите видео, где студентка МГЛУ рассказывает о том, что происходило в стенах ее родного университета:

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции