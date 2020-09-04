В МГЛУ сейчас направляются студенты ближайших минских университетов 21 4.09.2020, 13:54

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В университете задержано не менее семи человек, студенты требуют убрать ОМОН из здания.

В Минском государственном лингвистическом университете задержано не менее семи человек. Они доставлены в РУВД Партизанского района.

Студенты сейчас у кабинета ректора Б200. Настаивают на встрече и объяснениях.

- Наше главное требование - убрать ОМОН из здания университета, - сообщили телеграм-каналу «Баста» студенты вуза.

В МГЛУ сейчас направляются студенты ближайших минских университетов.

Посмотрите видео, где студентка МГЛУ рассказывает о том, что происходило в стенах ее родного университета:

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