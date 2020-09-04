Совет европейских епископатов выступил в поддержку архиепископа Тадеуша Кондрусевича 1 4.09.2020, 14:06

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Европейские епископы заверили Католическую церковь в Беларуси в своей поддержке.

Президиум Совета европейских епископатов выразил надежду на скорейшее возвращение архиепископа Тадеуша Кондрусевича в Беларусь, передает «Польское радио».

Митрополиту Минско-Могилевскому – председателю Конференции католических епископов Беларуси – было отказано во въезде в страну в понедельник, 31 августа, когда Тадеуш Кондрусевич возвращался из Польши.

В опубликованном заявлении европейские епископы заверили Тадеуша Кондрусевича и Католическую церковь в Беларуси в своей поддержке «в этом деликатном вопросе». Авторы заявления подчеркнули, что «вместе с Папой Франциском призывают к диалогу, ненасилию и уважению справедливости и закона».

В ответном послании архиепископ Тадеуш Кондрусевич поблагодарил европейское духовенство и верующих своей родины за память и молитвы за Беларусь.

«Совместными усилиями и с Божьей помощью мы сделаем все, что в наших силах, чтобы наша Отчизна развивалась в истине, справедливости и взаимной любви, превосходящей все», - написал Тадеуш Кондрусевич в своем послании.

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