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Австралия на три года продлила санкции против РФ

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  • 4.09.2020, 14:17
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Австралия на три года продлила санкции против РФ

Австралия обновила санкционный список и в него входят российских 37 компаний и 101 человек.

Австралия продлила санкции против Российской Федерации, введенные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Мы получили официальную коммуникацию от австралийского правительства и решение является окончательным", - сказал Кулеба.

По словам министра, Австралия обновила санкционный список и в него входят российских 37 компаний и 101 человек.

"Я хочу поблагодарить правительство Австралии за последовательную и решительную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - сказал Кулеба.

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