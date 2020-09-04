Австралия на три года продлила санкции против РФ 1 4.09.2020, 14:17

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Австралия обновила санкционный список и в него входят российских 37 компаний и 101 человек.

Австралия продлила санкции против Российской Федерации, введенные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Мы получили официальную коммуникацию от австралийского правительства и решение является окончательным", - сказал Кулеба.

По словам министра, Австралия обновила санкционный список и в него входят российских 37 компаний и 101 человек.

"Я хочу поблагодарить правительство Австралии за последовательную и решительную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - сказал Кулеба.

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