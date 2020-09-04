Бастующая работница «Беларуськалия»: Дед ушел в партизаны в 14 лет, мне 39, я делаю то, что должна 1 4.09.2020, 14:49

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Нина Тулаева

С 19 августа машинист конвейера из Солигорска Нина Тулаева не выходит на работу.

Машинист конвейера из Солигорска Нина Тулаева теряет немаленькую зарплату за свою гражданскую позицию. По мнению женщины, деньги сейчас не главное, пишет «Салідарнасць».

— Моему деду было 14 лет, когда он ушел в партизаны. Он был сыном председателя колхоза. Их должны были назавтра расстрелять. Он пацаном смог украсть лошадь, телегу, посадить мать, взять ящик сала и уйти в партизаны.

Тогда была война, а сейчас нужно делать просто то, что от меня зависит – бастовать. Мне 39 лет, и я делаю то, что должна.

С 19 августа Нина не выходит на работу на первую обогатительную фабрику ОАО «Беларуськалий».

— У меня не было выбора, — объясняет она. —Убийства, насилие и такое отношение к народу не должны продолжаться. Я сразу обозначила свою позицию руководству.

После этого к Нине приезжало начальство.

— Ждали меня возле дома, хотели взять объяснительную. Я сказала: «Не позорьтесь!» Они уехали. В Независимый профсоюз горняков пришло уведомление о моем увольнении.

Нина не знает о том, что происходит на обогатительной фабрике, присоединились ли ее коллеги к итальянской забастовке.

— Мою напарницу запугали, и она вернулась на работу. Работникам запретили выходить с нами на связь под угрозой увольнения. Участникам стачки заблокирован вход на предприятие.

Нина понимает, что в Солигорске невозможно найти работу, чтобы зарплата была сравнима с «Беларуськалием»:

— Зарплата для меня сейчас не на первом плане. Может, для кого-то это прозвучит наивно или странно.

Моя мама поначалу скептически относилась к моему решению. Я объяснила, что то, что происходит в стране, незаконно. Разве это нормально, что людей можно бить? Убивать? Мама сказала: подумай о дочке. Я говорю, что только о ней и думаю, чтобы это не повторилось.

На данный момент в стране небезопасно. Я из тех женщин, которые считают, что если муж раз поднял руку на тебя, то он поднимет и второй, и третий. Поэтому нужно разводиться.

Супруг поддержал решение Нины принять участие в стачке:

— Предприятие, на котором он работает, тоже начинало бастовать, но сейчас они выходят на работу.

По словам Нины, она чувствует поддержку от жителей Солигорска.

— С кем ни разговариваю, слышу: «Держитесь!» Чтобы сделать этот шаг – присоединиться к стачке, нужно перебороть страх. Надеюсь, что со временем люди это сделают.

В городе говорят, что члены стачкома собираются уехать за границу. Про меня ходили слухи, что купила билеты в Канаду. Мы никуда не уезжаем. Остаемся здесь до победы. Почему я должна куда-то ехать? Это наша земля.

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