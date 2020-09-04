Ученые выявили необычные симптомы коронавируса у детей 4.09.2020, 15:04

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Фото: twitter.com

Для детей необходимы новые виды диагностики.

Классическая картина заражения коронавирусом подразумевает такие симптомы, как кашель и лихорадка, однако у детей коронавирусная инфекция может принимать другие формы, считают ученые Северной Ирландии. Коронавирус у ребенка может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта, пишет lenta.ua.

Необычный симптом коронавирусной инфекции у детей выявили сотрудники Королевского университета в Белфасте. Ученые провели исследование под названием "Распространение SARS-CoV-2 среди здоровых детей", взяв за основу результаты тестов на коронавирус, которые сдавали дети из разных районов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Выяснилось, что у половины участвовавших в проекте детей заражение SARS-CoV-2 происходило без классических симптомов. То есть, дети не кашляли, не теряли обоняние или вкусовые ощущения, а температура их тела сохранялась на нормальном уровне.

Однако у некоторых детей были зафиксированы симптомы, связанные с нарушением работы желудочно-кишечного тракта. В частности — диарея и рвота. "Наша работа указывает на необходимость разработки новых способов диагностики коронавируса у детей. Как видим, у маленьких пациентов он проявляется несколько не так, как у взрослых", — отмечают авторы проекта.

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