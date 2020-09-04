«Бабушка молится и плачет каждый день от того, что нашего Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь» 1 4.09.2020, 15:59

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Что думают католики Борисова и Жодино о ситуации с арцибискупом.

По неизвестной причине в Беларусь 31 августа не впустили митрополита Минско-Могилевского, арцибискупа Тадеуша Кондрусевича. Ex-press.by спросил, как католики Борисова и Жодино относятся к событиям, происходящим с Костелом Беларуси в последнее время.

София, 23 года:

— Моя бабушка живет в деревне, в костел ходить не может. Каждое воскресенье в 8.15 она включает радиоточку, там идет трансляция Святой Имшы. Три недели назад она обнаружила, что трансляции нет, на следующее воскресенье ее опять не было. Она очень страдает от этого, ведь для нее это единственная возможность быть с костелом.

Сейчас она молится и плачет каждый день от того, что нашего Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь. Она вспоминает времена гонений на костел, говорит, что и сейчас это репрессии. И все равно, мы не теряем веру. Все будет хорошо.

Елена, 55 лет:

— То, что это произошло с нами в этих условиях даже логично: Костел не может потакать вранью и власти, которая и морально, и физически уничтожает свой народ. А власть мстит, как может. Все эти трудности укрепляют нас в вере и в доверии к нашему Костелу. Навсегда в нашей памяти останется то, как наши ксендзы, наш Тадеуш Кондрусевич проповедуют правду, выступают против насилия. И я просто уверена: если бы репрессиям подвергалась любая другая конфессия, то мы не молчали бы.

Павел, 40 лет:

— Для меня уже произошли изменения в нашей стране. В том числе и благодаря митрополиту Тадеушу Кондрусевичу. Я никогда не жил с идеологией, которая, промывая мозг, проповедует зло и насилие — мои дети никогда не были октябрятами, пионерами и не вступали в БРСМ. Но по-настоящему освободиться я смог сейчас, когда услышал и увидел, как прекрасен этот мир, какие замечательные люди вокруг, на наших маршах и митингах. Мне уже не страшно быть честным, потому что со мной Бог. Уверен, и наш Тадеуш не испытывает страха, молится за нас и точно знает — Бог нас не оставит.

Людмила, 69 лет:

— В нашей семье есть гордость: в Адельске, в одной школе с Тадэушем Кондрусевичем учился муж нашей родственницы. Так вот, мы знаем, что с самых юных лет он — образец честности, правдивости, веры. Умный и образованный человек. Власть, которая таких людей пытается выставить, выглядит кошмарно. Мне очень многие люди, не католики, говорят, как гордятся нами, как переживают за нас. И, к сожалению для другой конфессии, расспрашивают о том, что надо, чтобы стать католиком.

Мы молимся за нашего Тадэуша — все будет хорошо, иначе просто и быть не может.

Игорь, 38 лет:

— «Разберутся» — говорят некоторые, даже верующие люди. Но если мы водим детей в государственные школы и сады, если ходим по улицам нашего города, где бесчинствуют те, кто должен служить народу, мы не имеем права молчать. Наш митрополит — интеллигентный, умный человек, он всегда был корректен, но при этом называет вещи своими именами, ибо иначе это лукавство. Я возмущен тем, что произошло: гражданина Беларуси не пускают в свою страну — это беспрецедентно. Но я знаю, что от этого мы не упадем духом.

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