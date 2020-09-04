Андрей Санников встретился с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом 4 4.09.2020, 16:00

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Андрей Санников

Политики обсудили ситуацию в Беларуси.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников встретился с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. В интервью сайту Сharter97.org Андрей Санников рассказал о том, какие вопросы поднимались во время разговора с главой литовской дипломатии:

- Прежде всего я выразил признательность от всех белорусов за ту роль, которую сегодня играет Литва, являющаяся лидером в защите демократии, прав человека и принципиальной оценке ситуации в Беларуси. Мы всесторонне обсудили то, что сейчас происходит в Беларуси и какого развития событий можно ожидать

- Литва одной из первых ввела санкции против режима Лукашенко. Сейчас идет обсуждение санкций Евросоюза против официального Минска. Поднимался ли этот вопрос во время встречи?

- Ссылаясь на свой личный пример я призывал к введению именно экономических санкций. Когда в 2012 году Евросоюз начал вводить санкции против «кошельков» Лукашенко, нас вместе с Дмитрием Бондаренко (координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», руководитель избирательной кампании Андрея Санникова в 2010 году — прим. Сharter97.org) освободили.

Cанкции сегодня оправданы не только морально, но и юридически. Нарушены международные обязательства Беларуси, нарушены международные конвенции, например конвенция против пыток, а за это предусмотрены наказания по международному праву.

Происходящее в стране бесчинство обезумевшей диктатуры можно остановить только санкциями. Считаю, что не должно быть никаких полумер, а должны быть самые жесткие санкции. Связанные прежде всего с требованием освободить политических лидеров: Николая Статкевича, Павла Северинца, Сергея Тихановского, Виктора Бабарико. Люди брошены в тюрьмы незаконным обезумевшим диктатором без всяких оснований и должны быть освобождены немедленно.

Народ Беларуси добивается одного — отставки Лукашенко и проведения новых свободных выборов. Это является сутью всех протестов, здесь нет никаких других факторов. Мы видим народное отторжение этого режима в чистом виде.

- Обсуждали ли вы угрозу вмешательства России во внутренние дела Беларуси и возможную реакцию Запада?

- Прежде всего я говорил о том, что Запад должен предупредить Россию о жестких мерах, если она будет вмешиваться в дела Беларуси. Cегодня нет никаких противостояний по российскому вектору внутри Беларуси, поэтому вмешательство может нести только характер поддержки преступного режима.

Линас Линкявичюс очень хорошо понимает, что Беларусь сегодня борется не только за свою независимость, за свое достоинство, но и за европейские ценности. Кроме того белорусы встали на защиту безопасности Европы, потому что именно режим Лукашенко угрожает безопасности на европейском континенте и международной безопасности в целом.

Глава МИД Литвы в свою очередь сказал, что Вильнюс будет продолжать делать все возможное для поддержки белорусов, будет поднимать вопрос Беларуси на международной арене. Литва ведь является членом и Евросоюза, и НАТО — двух важных международных измерений, где сегодня голос Литвы очень важен для нас.

Министр Линкявичюс сообщил, что в ближайшее время он собирается с визитом в Лондон и Вашингтон — две крупные мировые столицы — и заверил, что подходы белорусской оппозиции будут доведены до сведения руководства США и Великобритании.

Нужно отметить очень большую роль Вильнюса в поддержке Беларуси и хотелось бы обратиться к европейцам, чтобы они поддержали эту четкую и принципиальную позицию Литвы.

Андрей Санников и Линас Линкявичюс

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