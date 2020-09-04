«Би-2» переносят шоу в Минске из-за событий в стране 4 4.09.2020, 16:32

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Рок-музыканты перенесли концерт на следующий год.

Концерт «Би-2», который был запланировал на 12 сентября на стадионе «Динамо» в Минске, переносится. Об этом решении группы tut.by стало известно от организаторов мероприятия.

Сегодня они сообщили, что шоу NewBest переносится на 12 июня 2021 года. «Би-2» обратились к поклонникам:

— Дорогая Беларусь! Мы невероятно соскучились по вам и по прекрасному Минску — и очень хотели бы встретиться с вами уже на следующей неделе. Но мы с огромным волнением наблюдаем за происходящими в родной стране событиями — и считаем, что в текущей ситуации наш концерт будет неуместен. Более того, сейчас мы не можем гарантировать безопасность каждого из 35 тысяч наших зрителей, которые должны посетить шоу NewBest.

Билеты остаются действительными на новую дату выступления: менять или возвращать их не потребуется. Место проведения концерта остается прежним — стадион «Динамо».

— Cпасибо за вашу поддержку. Перенесенный концерт обязательно состоится и мы обязательно увидимся, — резюмировали музыканты.

Напомним, изначально концерт был запланирован на 6 июня, но в конце мая стало известно, что шоу решили перенести на сентябрь. В первый раз перенос был связан с коронавирусом, сейчас — с происходящими в стране событиями.

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