В одном из белорусских банков произошел сбой 4 4.09.2020, 16:44

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Не работают его платежные терминалы в магазинах.

«У нас торговая сеть автозапчастей, магазины по всей Беларуси, и нигде не работают платежи. Стоят терминалы БелВЭБ», — написал в редакцию tut.by читатель. В банке подтвердили, что произошел сбой, сейчас его устраняют.

— Ведутся работы по устранению, — пояснили в контакт-центре. Когда они будут устранены, пока неизвестно. Каких-то пояснений на сайте банка на данный момент нет.

В банке пояснили, что проблемы возникли у оператора связи. В частности, сбой произошел в работе мобильного интернета от А1 в Минске. Об этом журналистам сообщили несколько абонентов. В компании подтвердили проблему, затруднения могут быть и с фиксированным доступом в Сеть.

Недавно в Банке БелВЭБ уже происходил один технический сбой, от которого пострадало еще несколько банков, которые обслуживаются в его процессинговом центре. Тогда не работали банкоматы, платежные карточки, мобильные приложения и интернет-банкинг. Сейчас таких проблем не наблюдается.

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